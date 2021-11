Etätöiden aikana syntyi lauma ”koronakoiria” – ammattilaiset kertovat, miksi puhelin soi nyt taukoamatta

Koirapäiväkodit joutuvat tällä hetkellä myymään eioota, kun ne ovat täyttyneet eroahdistuneista lemmikeistä.

Koirien päiväkodissa ei tarvitse olla yksin. Etenkin viime viikkoina tulijoita on ollut jonoksi asti.

Vaalea pointteri Ariel menee makaamaan ja katselee huoneessa hyöriviä lajitovereita siihen malliin, että nyt alkaa riittää. Eikä ihme, sillä tämä on Arielin ensimmäinen päivä koirapäiväkodissa.

– Ariel kärsii eroahdistuksesta, Minna Stubina Turun Koirapäikystä kertoo.

Ariel ei ole ainoa päivähoidon juuri aloittanut nelijalkainen. Soittokierros koirapäiväkoteihin paljastaa, että ne ovat täyttyneet viime aikoina niin paljon, että koirien omistajille joudutaan myymään eioota.

– Määrä alkoi lisääntyä jo huhtikuussa, mutta kun etätyöt päättyivät, alkoi olla hirveästi tutustumiskäyntejä. Nyt ollaan ihan täynnä joka päivä. Olisi enemmän tulijoita kuin mitä mahtuu, Stubina kertoo.

Ariel tuli Koirapäikkyyn, koska se kärsii eroahdistuksesta.

Samaa kerrotaan helsinkiläisestä Koiraparkki.comista, jolla on kolme toimipistettä pääkaupunkiseudulla.

– Meille tulee jatkuvasti puheluita niiltäkin, jotka ovat jo yrittäneet saada koiransa toiseen päiväkotiin ja jotka kysyvät, onko meilläkin täyttä, Raisa Kouhia kertoo.

Koiraparkissa alkoi olla ruuhkaa heinä–elokuussa, ja nyt on täyttä. Moni on yrittänyt saada hoitopaikan edellisellä viikolla ennen toimistolle paluuta, jolloin on ollut jo myöhäistä.

– Sama juttu on sekä koirahotellissa että päiväkodissa. Olemme joutuneet junailemaan asiakkaita eri toimipisteiden välillä. Muutos on ollut nopea, ja se on yllättänyt meidät. Olemme ottaneet lisää henkilökuntaa tämän takia, Kouhia kertoo.

Neljäkuukautinen Kerttu syntyi korona-aikana. Mäyräkoirilla on taipumusta eroahdistukseen, mutta Kerttua on sosiaalistettu pienestä pitäen.

Ruuhkaa ovat aiheuttaneet paitsi koirat, jotka ovat pitäneet taukoa päiväkodista omistajan ollessa kotona töissä, myös uudet asiakkaat, joista monia Koiraparkissa kutsutaan termillä ”koronakoira”.

– Suurin osa uusista koirista on noin vuoden vanhoja, ja ne on otettu koronan aikana. Ne ovat tottuneet, että mamma ja pappa ovat kotona, Kouhia kertoo.

– Moni koira tulee meille siitä syystä, että niille on alkanut tulla eroahdistusta. Sitä on tullut myös sellaisille koirille, joilla ei ole ollut sitä ennen. Yksin olemista pitää harjoitella nyt uudestaan, Stubina sanoo.

Minna Stubinalla (vas.) ja Inka Komosella on päivittäin hoidossa jopa 15 koiraa.

Moni omistaja on tietoinen, että koiran eroahdistusta olisi pitänyt hoitaa jo aiemmin, mutta kotoa ei ole pystynyt etätöiden keskellä lähtemään.

– Jotkut ovat tuoneet koiransa meille kerran–pari viikossa, vaikka he työskentelisivätkin kotona. Yksi omistaja sanoi, että koirasta piti tulla toimistokoira, mutta työnteosta ei tullut mitään, Stubina nauraa.

Kouhian mukaan myös Koiraparkin koirakoulu on tällä hetkellä täysi.

– Yli puolet tapauksista liittyy koronaan eli on eroahdistusta tai koiraa ei ole sosiaalistettu.

Päivähoitopaikkoja ovat täyttäneet entisestään ammattilaisten suositukset.

– Koirakouluttajien mukaan koira ei saisi olla eroahdistuskoulutuksen aikana yksin. He ovat neuvoneet tuomaan koiran päiväkotiin, mikä osaltaan on täyttänyt paikkoja.

Brudis heittäytyy lepäämään, vaikka Sumu haluaisi vielä leikkiä. Ariel tyytyy tarkkailemaan tilannetta.

Pahasti eroahdistunut koira tuodaan päivähoitoon yleensä ”pitkän kaavan kautta”.

– Pari ekaa kertaa voi olla hankalia. Ollaan jouduttu tekemään niin, että ensin koira tulee tutustumiskäynnille, ja sitten otetaan neljän tunnin koepätkä. Koira saattaa reagoida hyvinkin vahvasti siihen, että omistaja lähtee. Parin kerran jälkeen se pärjää kuitenkin yleensä hienosti, Kouhia sanoo.

Ja miksi ei pärjäisi, kun ympärillä on kavereita. Turun Koirapäikyssä on vierailupäivänä yhteensä seitsemän koiraa, joka on puolet vähemmän kuin normaalisti. Mukaan mahtuu niin nelikuukautinen mäyräkoira Kerttu kuin ulos kaihoisasti katseleva jakutianlaika Sumu.

Per Björkling (vas.) tuli hakemaan saksanseisoja Verdiä. Sitä ennen koira ottaa vielä viimeiset rapsutukset Minna Stubinalta.

Puolivuotias karkeakarvainen saksanseisoja Verdi makaa rauhallisesti sitä hakemaan tulleen omistajansa Per Björklingin jaloissa, sillä se on purkanut suurimman energiansa leikkimiseen.

Arielillakin on toivoa. Luppakorvaisen koiran silmissä ei näy ahdistusta, ainoastaan hiukan väsymystä.

– Arielin ensimmäinen päivä meni oikein hienosti, Stubina vahvistaa.