Paraisilla löytyi merkittävä määrä öljyä merivedestä – Finnsementti määrättiin keskeyttämään ruoppauksensa

Paraisilla merivedestä on löytynyt merkittävä määrä öljyä, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskus. Finnsementti-yhtiön ruoppausalueelta otettujen vesinäytteiden perusteella alueen merivesi luokitellaan öljyllä saastuneeksi rannan läheisyydessä.

– Aiemmin otetuissa sedimenttinäytteissä ei ilmennyt poikkeavuuksia, mutta nyt öljyä on alkanut irrota selvästi pohjasta pintaveteen, ely-keskus kertoo tiedotteessaan.

Vielä ei ole tarkemmin tiedossa, miten öljy on pohjaan päätynyt, mutta epäily kohdistuu petrokoksiin. Se on öljynjalostuksen sivutuote, jota käytetään polttoaineena sementinvalmistuksessa, ja sitä on käsitelty vuosikymmenien ajan satama-alueella Finnsementin laiturin välittömässä läheisyydessä. Petrokoksia on siis voinut kertyä meren pohjalle.

Finnsementin meriläjitys on keskeytetty, koska ruoppaus ei ole enää luvan mukaista kielteisten ympäristövaikutusten takia. Ely-keskus jatkaa näytteenottoa merivedestä, jotta selviää tarkemmin, kuinka laajalle öljyä on levinnyt.