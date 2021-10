”Emme keksineet mitään kammottavampaa”, ohjelmajohtaja Ari Ojala sanoo.

Tamperelainen radiokanava 957 aikoo järjestää kaikkien aikojen kammottavimman halloween-lähetyksen.

Kanava tiedotti keskiviikkona pitävänsä Turkulaisen musiikin yön.

– Tänä halloweenina maailman tamperelaisin radiokanava Radio 957 järkyttää pirkanmaalaisia soittamalla koko yön ainoastaan turkulaista musiikkia. Yhden yön ajaksi Popeda, Juice Leskinen ja Eppu Normaali saavat väistyä Matin ja Tepon, Tauskin ja Tommi Läntisen tieltä, kanava ilmoitti.

Hallitseva Vuoden paikallisradio Radio 957 on tullut tutuksi manserockista, mutta halloweenina 2021 kaikki kääntyy päälaelleen. Kanava lupaa soittaa muun muassa ”turkulaishitit” Kaiken takana on nainen, Maali se on hunajata, Via Dolorosa ja Sinä vain.

– Päätimme tarjota tamperelaisille karmeinta radiota ikinä, emmekä keksineet mitään pelottavampaa. Tämän jälkeen Tampere ei ole enää entisensä. Tämä on painajainen, joka muuttuu todeksi, ohjelmajohtaja Ari Ojala kertoo.

– Tämä lähetys ei ole heikkohermoisille. Aiomme esimerkiksi järjestää kilpailun, jossa pitää laskea, kuinka monta kertaa TPS:n maalilaulu soi. Pelkkä ajatuskin hirvittää!

Turkulaisen musiikin yö! alkaa perjantaina 29. lokakuuta iltakahdeksalta ja kestää yön pikkutunneille saakka.

Turkulaiset eivät halunneet jäädä huonommiksi, sillä paikallisradio Auran Aallot ilmoitti torstaina vastaavansa haasteeseen.

– Kun kaukainen tehdaskaupunki Tampere tekee halloween-haasteen ja soittaa koko perjantai-illan turkulaista musiikkia –Turku vastaa, kanavalta ilmoitettiin.

– Pahuuden kolminaisuus vie viimeisenkin ilon pilkkeen turkulaisten halloween-illasta, kun Auran Aallot soittaa iltakahdeksasta kymmeneen pelkkää Popedaa, Eppu Normaalia ja myöhempien aikojen Yötä.