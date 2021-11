Wide ContentPlaceholder

Milla Aronen katosi Somerolla kesäkuussa 2019. Kaksi vuotta myöhemmin hänen entinen poikaystävänsä tuomittiin hovioikeudessa hänen murhastaan.

Turun seutu

Millan ruumista ei koskaan löydetty

Suomen rikoshistoriassa on vain kourallinen tapauksia, joissa surmaaja on saanut tuomion ilman, että ruumis on löytynyt.

