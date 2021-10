Varissuolla on tapahtunut viime päivinä häiriköintiä.

Turun Varissuolla on tapahtunut viime päivinä häiriköintiä, jossa nuoret ovat potkineet voimakkaasti asuntojen ulko-ovia.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti asiasta tiistaina. Poliisin mukaan kyseessä on somessa leviävä haaste.

Ylen mukaan poliisi on kirjannut asiasta yhden rikosilmoituksen, ja tekoja on poliisin tiedossa jo kymmeniä. Valvontaa alueella on lisätty.

Haasteessa on kyse siitä, että nuoret käyvät potkimassa ovia ja pakenevat sitten paikalta. Teko kuvataan ja julkaistaan TikTokissa.

Poliisi muistuttaa, että kyseinen toiminta täyttää ainakin kotirauhan rikkomisen tunnusmerkit. Kaikenlainen häiriköinti ja vahingonteko on kiellettyä.

Turun Sanomien tietojen mukaan häiriköintiä on esiintynyt ainakin Piinokankadulla, Karvataskunkadulla ja Krööpilänkadulla sijaitsevissa kerrostaloissa.