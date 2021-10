Turun koronatartunnat kääntyivät lievään laskuun

Nuorten aikuisten rokotuskattavuus on Turussa koko Suomen mittakaavassa erittäin hyvä.

Turun koronatartunnat ovat kääntyneet lievään laskuun, mutta viikoittain ilmenee edelleen 150–160 uutta tartuntaa.

Turun kaupungin tiedotteen mukaan ilmaantuvuusluku on laskussa. Se on tällä hetkellä noin 180 tapausta / 100 000 asukasta. Myös jätevesissä todetut koronavirusmäärät ovat vähentyneet.

– Varotoimista ei voi kuitenkaan vielä lipsua. Toinen rokotekierros on yhä kesken, ja sairaalahoito on kuormittunutta. Erityisesti ensimmäisten rokoteannosten osalta rokotuskattavuus tulee saada korkeammaksi, sillä vain riittävällä kattavuudella pidetään terveydenhuollon kuormitus hallinnassa, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Sairaalahoitoon joutuvat ovat useimmiten rokottamattomia, tehohoitoon joutuneista jopa 90 prosenttia. Peltoniemen mukaan rokotuksen ulkopuolelle jättäytyminen on valtava riski, sillä rokottamaton sairastuu ennemmin tai myöhemmin koronaan epidemian aikana.

Nuoret aikuiset ovat petranneet rokotusaktiivisuudessa.

– On ilahduttavaa, että ensimmäisten rokotteiden osalta rokotuskattavuus on Turussa edelleen nousussa monessa eri kohderyhmässä. 20–24-vuotiaiden rokotuskattavuus on koko Suomen mittakaavassa erittäin hyvä, Peltoniemi sanoo.

Ensimmäisen rokoteannoksen on Turussa saanut 150 829 (76,6 prosenttia asukkaista) ja molemmat rokoteannokset 128 650 (65,4 prosenttia) turkulaista.

Yli 80-vuotiailla rokotuskattavuus on 93,5 prosenttia, 70–79-vuotiailla 95,1 prosenttia, 60–69-vuotiailla 91,9 prosenttia, 50–59-vuotiailla 88,8 prosenttia, 40–49-vuotiailla 83,9 prosenttia, 30–39-vuotiailla 78,6 prosenttia ja 20–29-vuotiailla 81,2 prosenttia. 12–19-vuotiaista rokotteen on ottanut tähän mennessä 74,8 prosenttia.

3. koronarokoteannoksia suositellaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti yli 60-vuotiaille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iästä riippumatta sekä lääketieteellisille riskiryhmille. Loka-marraskuussa 3. rokotuksia annetaan Turussa heille, jotka ovat saaneet 2. annoksen huhti–toukokuussa.

3. koronarokotusten ajanvaraus avautuu Turussa keskiviikkona 27.10. Ensisijaisesti ajanvarausta suositellaan eTerveyspalveluiden kautta.