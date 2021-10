HS: Teho-osaston lääkäriltä lohduton arvio tulevasta koronatilanteesta – ”Jos meininki jatkuu tällaisena...”

Turun yliopistollisen sairaalan osastonlääkäri Jussi Heiro antaa Helsingin Sanomissa lohduttoman arvionsa tulevasta koronatilanteesta.

Koronavirus leviää nyt kiihtyvällä vauhdilla ja näkyy kasvavana työkuormana sairaaloissa. Tauti jyllää etenkin rokottamattomien keskuudessa. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS kertoi tiistaina, että 77 prosenttia sairaalahoitoon viikon aikana tulleista potilaista ei ole saanut koronarokotetta.

Tämä ei ole trendi ainoastaan Husin alueella. Helsingin Sanomat vieraili Turun yliopistollisen sairaalan teho-osastolla. Tyksin teho-osastolla on lehden mukaan hoidettu heinäkuun alusta tähän päivään mennessä 35 ihmistä koronaviruksen vuoksi. Heistä 30 on täysin rokottamattomia.

Osastonlääkäri Jussi Heiro sanoo, ettei rokotenäkemyksistä vaihdeta ajatuksia osastolla, koska hengityskoneessa olevat potilaat eivät kykene puhumaan.

– En muista yhtään sellaista rokottamatonta potilasta, joka olisi selvinnyt ja palannut puhekuntoiseksi ja edelleen siinä vaiheessa tuonut esiin rokotekriittisiä ajatuksia, Heiro sanoo HS:lle.

Kaksi koronarokoteannosta oli THL:n mukaan saanut tiistaihin mennessä 75,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti tiistaina, että Tyksissä on tällä hetkellä hoidossa 11 koronapotilasta: kuusi osastohoidossa ja viisi tehohoidossa.

Heiron mukaan henkilökunnan keskuudessa on aistittavissa väsymystä, eikä tulevaisuus näytä hänen arvionsa mukaan valoisalta.

– Jos meininki jatkuu tällaisena, loppuvuosi on raskas. Pahimmassa tapauksessa koko ensi vuosi on tätä samaa, toteaa osaston lääkäri, jonka mukaan pandemiasta ei päästä eroon ennen kuin rokotekattavuus kasvaa.

Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan koronapassi sai ihmiset hakeutumaan rokotukseen.

– Meillä on Varsinais-Suomessa noin 53 000 kaksitoista vuotta täyttänyttä asukasta, jotka eivät ole vielä ottaneet yhtäkään rokotusta. Tämä luku on hitaasti pienentynyt. Viime viikolla (viikko 41) ensimmäisiä rokoteannoksia annettiin kuitenkin noin 2 200, kun edeltävinä viikkoina määrä on jäänyt alle 2 000:n. Todennäköisesti koronapassin käyttöönotto on lisännyt rokotushalukkuutta, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila kertoi tiedotteessa.