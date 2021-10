Niko teki pellosta kaksi uskomatonta löytöä tasan vuoden välein: ”Putsasin sen kädet vapisten”

Niko Åkesson osui rymättyläläiselle pellolle sattuman kautta.

Nappi, solki, kuparikolikoita. Naantalin Rymättylässä sijaitsevalta pellolta oli ehtinyt löytyä kaikenlaista vanhaa tavaraa, kun metallinpaljastin ilmoitti Niko Åkessonille mahdollisesta isommasta saaliista.

Mutta mennäänpä hiukan taaksepäin.

3–4 kertaa viikossa ”piippailemassa” käyvä Åkesson oli alun perin aivan toisella pellolla, jonne hänellä oli maanomistajan lupa.

– Olin kuullut, että paikalla oli kauan sitten tila, eli useampi talo, joiden alapuolella avautui pelto. Kun olin pellolla, johon minulla oli lupa mennä, eräs isäntä tuli autolla viereen ja kysyi, löytyykö mitään. Sitten hän sanoi, että hän omistaa viereisen pellon, ja sinne saa myös mennä.

Juurikin sillä viereisellä pellolla Åkessonin laite piippasi voimalla.

– Aloin kaivaa ja huomasin, että sieltä tulee iso hopeakolikko, jossa oli tekstiä. Olin aivan riemuissani ja putsasin sen kädet vapisten. Kun käänsin sen, siinä luki 1539.

Erityisen harvainaiseksi kolikon tekee se, että se on ehjä.

Kolikossa erottuu vuosiluku 1539.

Åkesson lähetti löydöstään heti kuvan harrastajien Whatsapp-ryhmään, eikä mennyt montaa minuuttia, kun hän sai onnitteluita ja vahvistuksen, että kyseessä on Kustaa Vaasan aikainen kolikko.

– Se oli vain muutaman sentin maapinnan alapuolella. Esineitä voi toki olla ihan pinnassakin, ja laite löytää pienet esineet 30 sentin päähän, hän kertoo.

Kyseessä on arvokas löytö: Åkessonin numismaatikkoystävä arvioi kolikon arvon olevan 600–1 000 euroa. Vanhaa rahaa ei kuitenkaan sovi lähteä kaupittelemaan.

– Kaikki 100 vuotta vanhemmat esineet ilmoitetaan Museovirastolle. Ilmoitin kolikosta samana päivänä, ja he haluavat sen itselleen, koska kyse on harvinaisesta ja ehjästä kolikosta.

Niko Åkesson paljastaa haaveilleensa arkeologin ammatista.

Åkesson voi kuitenkin pyytää esineestä lunastuskorvauksen, mutta tällä hetkellä niiden käsittelyaika on kolme vuotta.

Aarre ei jäänyt ainoaksi löydöksi, sillä samasta pellosta löytyi myös Golgata-sormuksen fragmentti, joka on kullattua hopeaa.

– Se ajoitettiin 1400-luvun loppuun eli keskiajalle. Se oli myös huikea löytö, koska keskiaikaisia esineitä on todella vaikea löytää Suomesta.

Myös sormus menee Museoviraston haltuun.

Upeat löydöt: vasemmalla kolikko, oikealla keskiaikainen sormuksen fragmentti.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Åkesson on onnistunut löytämään arvokkaita esineitä. Tasan vuosi sitten hänen laitteensa piippasi hänen toistaiseksi hienoimman aarteensa.

– Löysin pellosta Nousiaisista pronssikautisen Mälarin-tyyppisen kirveen, joka on 3 000 vuotta vanha.

– Se on niin harvinainen esine, että niitä osuu vain muutamalle harrastajalle, eli todellinen once in a lifetime -löytö. Tunnistin sen pronssikautiseksi ja olin ihan sekaisin. Se on historiallisesti mittaamattoman arvokas.

Pronssikautinen kirves on äärimmäisen harvinainen ja arvokas löytö.

Åkessonin 2,5-vuotinen harrastus ei siis ole hiipumaan päin. Into vanhoihin esineisiin juontaa juurensa jo lapsuudesta.

– Sanoin jo tarhaikäisenä, että minusta tulee arkeologi. Minulla ei ehkä riittäisi kärsivällisyys tehdä arkeologin työtä, mutta tämä on niin konkreettista ja nopeaa.

Etsimisen lisäksi Åkesson tekee taustatyötä muu muassa tutkimalla tilojen paikkoja vanhoista kartoista. Harjaantunut harrastaja osaa kertoa, millaiset paikat ovat otollisia esimerkiksi rautakautisten esineiden etsimiseen.

Harrastajilla on yksi tärkeä sääntö, jonka vuoksi Åkesson tai hänen kollegansa eivät kerro julkisesti esineiden tarkkaa löytöpaikkaa. Paikoille ei haluta satunnaisia uteliaita.

– Etsijöillä tulee olla kohteisiin aina maanomistajan lupa. Museoviraston merkkaamaan tunnettuun muinaisjäännökseen tulee olla ainakin 200 metriä etäisyyttä, hän sanoo.

– Peitämme pelloilta aina kuopat ja viemme roskat pois.