Rannikon puutarhan jokavuotisessa ponnistuksessa ei säästellä työtunteja.

Salon Halikossa on tällä hetkellä enemmän kurpitsoja kuin ihmisiä. Parasta kuitenkin on, että kurpitsat ja ihmiset elävät erittäin hyvässä yhteishengessä: kurpitsat ilahduttavat ihmisiä, ja ihmiset vievät niitä koteihinsa ilahduttamaan lisää.

Jo neljäntenä vuotena peräkkäin Rannikon puutarha on rakentanut kokonaisen kurpitsapuiston paikallisten ja turistien iloksi.

– Ensimmäisenä vuotena puistossa oli kurpitsoja vain jonoissa ja riveissä. Sitten huomattiin, että ihmiset hullaantuivat niihin. Nyt on kolmas vuosi, kun teemme elementtejä ja sytyttelemme lyhtyjä, yrittäjä Esa Rannikko kertoo.

Kun ilta hämärtyy, ovat kurpitsat valmiina valaisemaan halikkolaista peltoa.

Kurpitsapuiston asukkaat ovat tekijöidensä näköisiä: toiset huokuvat rakkautta, toiset haluavat pelotella.

Kurpitsoita on veistetty noin 2 500, joista 1 000 on viety puistoon. Sitä täydennetään sitä mukaa, kun kurpitsoja myydään tai jos joku saa hienon idean uudesta installaatiosta. Hämmästyttävintä on, että koko komeus saatiin kasaan muutamassa päivässä.

– Aloitettiin veistämään näitä viime viikon lopulla. Veistäjiä on ollut päivässä 80–100, joten tämä on ihan täysi ponnistus. Täytyy nostaa hattua työntekijöille. Ketään ei ole tarvinnut käskeä, vaan kaikilla on iso into tehdä tätä, Rannikko sanoo.

Pyramidi oli ensimmäisen illan kuvatuin rakennelma.

Kissalyhdyssä on halloweenin mystisyyttä.

Tuukka ja Eeva Hämeenoja tulivat katsomaan lyhtyjä lapsiensa Oivan ja Hiljan kanssa. He ovat olleet paikalla joka vuosi.

Jokainen puiston kurpitsasta on Rannikon puutarhan itse viljelemä. Yritys on promotoinut Suomessa vähemmän tunnettua vihannesta jo vuosikymmenen.

– Meillä on 28 eri kurpitsalajia, ja saman verran eri halloween-kurpitsalajikkeita. 10 vuotta sitten myynti oli melkein nolla, ja nyt niitä menee sesonkina rekkakuormittain. Tuonti on syrjäytetty kotimaisella.

Tänä vuonna puisto on osa Kurpitsaviikkoja, sillä paikalliset yritykset halusivat mukaan tapahtumaan, joka on nyt kaksiviikkoinen.

– Tämä on villinnyt koko Salon. Juuri nyt meidän pitäisi saada 11 kerrostalon kokonaisuuteen kurpitsalyhdyt, koska he haluavat olla mukana. Voidaan puhua jo ilmiöstä.

Kurpitsakatu kiinnittää huomion valoisalla...

...mutta aavemaisiin oikeuksiinsa se pääsee vasta pimeällä.

Ainutlaatuinen näky innostaa käymään paikalla monta kertaa.

– Ollaan käyty katsomassa tätä joka vuosi. Tämä on niin hieno tapahtuma ja kasvaa joka kerta. Puistoa täytyy tulla melkein joka päivä katsomaan, perheensä kanssa liikkeellä ollut Eeva Hämeenoja kertoo.

Kynttilät sytytettiin ensimmäisen kerran maanantai-iltana. Paikalla kävi illan ja yön aikana sateesta huolimatta noin 800 ihmistä. Puhelin on soinut, kun muualta Suomesta kysellään, joko puisto on auki.

– Minulla ei ole tiedossa toista samanlaista Suomessa. Viime vuonna täällä kävi kanadalainen tyttö, jonka kuvat somessa saivat puolessa tunnissa kymmeniä tuhansia tykkäyksiä. Amerikkalaisiin on kuulemma tehnyt vaikutuksen, että nämä ovat lyhtyjä luonnonkynttilöillä, eivätkä pelkkiä kurpitsoja.

Yrittäjä Esa Rannikko myy kesällä mansikkaa, jonka jälkeen alkaa paras kurpitsasesonki.

Kurpitsatempaus ei ole yrittäjälle ilmainen. Jo pelkästään veistämiseen käytetyt työtunnit tekevät melkoisen potin.

– Tämä maksaa sen verran, että aika harva uskaltaa ottaa riskiä ja lähteä tekemään tällaista markkinointitempausta. Vahingostahan tämä meilläkin lähti, kun tajuttiin, että tämä iskee ihmisiin, Rannikko kertoo.

Ponnistus on kuitenkin sen arvoinen, kun näkee vastaanoton. Kurpitsapuisto viehättää kaikenikäisiä, vauvasta vaariin.

– Kun maailman kyrpiintynein ihminen lähtee täältä hymyssä suin, tietää tämän olevan toimiva juttu. Mielensä pahoittajat ovat olleet tosi vähissä. Pääasia tässä on, että ihmiset saavat hyvän mielen, Rannikko sanoo.