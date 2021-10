Avi määräsi pakolliset terveystarkastukset Meyerin telakalle

Koronatartuntoja on ilmennyt erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden parissa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut tartuntatautilakiin perustuvan määräyksen pakollisista terveystarkastuksista Meyer Turku Oy:n työmaiden alueella. Päätös astuu voimaan keskiviikkona ja on voimassa 2.5.2022 asti.

Avi velvoittaa Turun ja Kaarinan kaupungit järjestämään terveystarkastukset Meyer Turku Oy:n, sen tytäryhtiöiden ja sen alihankkijoiden laivanrakennustelakan työmaihin kuuluvilla työpaikoilla. Lisäksi Avi määrää työmailla työskentelevät henkilöt osallistumaan terveystarkastukseen. Käytännössä tarkastuksella tarkoitetaan koronatestausta.

Avi totesi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja Turun kaupungilta saamiensa lausuntojen pohjalta toimenpiteet tarpeellisiksi ja välttämättömiksi. Virus tarttuu telakkatyömailla henkilöstä toiseen, yhteiskuljetuksissa ja yhteismajoituksissa, eikä tilannetta ole aiemmista toimenpiteistä huolimatta saatu hallintaan. Tartuntoja ilmenee erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden parissa, joilla rokotekattavuus on matala.

– Telakkaan liittyvät korona-aallot ovat kuormittaneet sekä koronajäljitystä että sairaalakapasiteettia. Testaus on telakan läheisyydessä siirtynyt Turun kaupungin koronabussiin, mikä on hankaloittanut muiden kuin telakalla työskentelevien pääsyä testaukseen. Päätöksellä pyritään katkaisemaan tartuntaketjut ja ohjaamaan työntekijät rokottautumaan nykyistä kattavammin, Avi kommentoi päätöstä tiedotteessa.

Meyer Turku Oy on aiemmin ilmoittanut vaativansa, että kaikilla sen alueelle tulevilla verkoston työntekijöillä on joulukuun alusta alkaen oltava kaksi koronarokotusta. Yhtiö on rokottanut työntekijöitään telakka-alueella yhdessä Turun kaupungin kanssa syyskuun puolivälistä lähtien.