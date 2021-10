Liikunta­seteleissä on epä­kohta, josta on puhuttu vuosia – Niina ei epäröi tarjota ”syrjittyä” lajia 100 työn­tekijälleen

Viime vuonna eduskunnassa tehty aloite ei ole edennyt mihinkään.

Lokakuinen ruska saattaa olla kalpeampi kuin Lapissa, mutta Merimaskun Kirkonsalmen väriloisto hivelee joka tapauksessa silmiä, etenkin mereltä ihailtuna.

Ruska on silti vain reissun bonus, sillä pääosassa on kalastaminen. Kalatalousasiantuntija Janne Antila lupaa heti ensi minuuteilla, että ”tulette saamaan kalaa”.

– Kohdekala on tänään ahven, ja kuhaakin voi tulla. Jos päivän kalastelee, saattaisi haukikin iskeä kiinni, hän kertoo.

Niina Kesti ja Juho Rantala kuuntelevat tarkkaan, kun alan ammattilainen Janne Antila (oik.) ohjeistaa jigauksen saloihin.

Komeat ruskamaisemat ympäröivät kalastajia.

Siivousalan yrityksen Poistoan yrittäjä Niina Kesti ja hänen työntekijänsä Juho Rantala ovat ottaneet varaslähdön hankkeeseen, josta pian kaikki firman työntekijät saavat nauttia.

Suomen vapaa-ajankalastajat (SVK) rohkaisi kesällä Fiksu kalastaa -kampanjalla työntekijöitä haastamaan työnantajansa järjestämään tyky-tunnit kalastuksena. Kesti tarttui ehdotukseen heti.

– Olen innostunut itse tänä vuonna kalastamisesta. Siihen liittyy vahvasti ulkona oleminen. Kun kuulin haasteesta, haastoin itse itseni, hän kertoo.

Noin sadan työntekijän yrityksellä on pian tulossa tyky-päivä, jossa kaikki pääsevät narraamaan saalista Antilan johdolla.

– Vähän sitä ihmeteltiin alussa, mutta suhtautuminen on ollut innostunutta. Tarkoitus on järjestää ulkoilupäivä, jota varten on laavu ja kaikenlaista ohjelmaa. Janne on luvannut tulla sinne opastamaan, koska on paljon työntekijöitä, jotka eivät ole kalastaneet koskaan, Kesti kertoo.

Pienet ahvenet heitetään pois, mutta tämä näyttäisi läpäisevän seulan.

Värikkäät jigit muistuttavat karkkeja tai koruja.

SVK ei käynnistänyt kesällä kampanjaansa hetken mielijohteesta. Se on jo pitkään yrittänyt saada kalastuksen asemaa parannettua, sillä liikuntaseteleitä ei voi käyttää kalastukseen tai siihen liittyviin palveluihin.

Kansanedustajat tekivät viime vuonna asiasta toimenpidealoitteen. Siinä esitetään, että työnantajien tarjoaman liikuntaedun piiriin lisättäisiin kalastukseen liittyvät kalastuslupa-, kalastonhoito- ja muut maksut sekä erilaiset kalastusvälinevuokraus-, kalastusmatkailu- ja kalastusopaspalvelut. Asia ei kuitenkaan ole edennyt. Myös Metsähallitus on tehnyt asiasta oman aloitteensa.

– Eduskunnassa aloitteet etenevät aina kovin hitaasti, jos etenevät. Tärkeämmät asiat menevät edelle. Aloite ei ole päässyt käsittelyyn, vaikka sillä on laaja tuki, SVK:n tiedottaja Jaana Vetikko kertoo.

– Olemme puhuneet asiasta niin kauan kuin muistan, ja olen ollut talossa 26 vuotta.

Vetikon mukaan muutos auttaisi myös kalastusalan yrittäjä.

– He saisivat helpommin yksityisasiakkaita, kun nyt suurin osa asiakkaista on yrityksiä.

Verottajan silmissä kalastusta ei lasketa liikunnaksi tai urheiluksi. Sen sijaan esimerkiksi shakki lasketaan.

– Kalastus voi olla erittäin fyysistä. Sanoisin, että siinä on paljon enemmän fyysisyyttä kuin shakissa tai tikanpeluussa, Vetikko sanoo.

Antila on samoilla linjoilla. Kyse on pitkälti vääristä mielikuvista.

– Aika moni pitää kalastusta staattisena eikä miellä sitä liikunnaksi, mutta sitä voi harrastaa niin monella tavalla, hän sanoo.

Janne Antila pitää kalastusta fyysisenä aktiviteettina, jonka pitäisi olla liikuntaseteleiden alainen.

Vetikon mukaan he ovat yrittäneet korostaa keskustelussa hyvinvointivaikutuksia ja stressin poistamista luonnon äärellä.

Myös Kestille kalastaminen toimii nimenomaan mielen virkistämisenä.

– Jos ajattelen työkykyä, niin tässä on kaksi puolta. Tässä on jännitystä ja vaihtelua, jota jotkut kaipaavat mutta toisaalta rentoutumista ja rauhoittumista, mikä itselleni on tärkeää. Tämä sopii hyvin monelle, hän sanoo.

Fiksu kalastaa -kampanja oli menestyksekäs. Työnantajan haastamisen lisäksi kansalaiset saivat esittää kysymyksiä kalatalousasiantuntijoille. Osallistujia oli 900 ja haastettuja yrityksiä yli 100. Muutamia tyky-kalastuksia on jo toteutettu, ja monissa yrityksissä ne ovat harkinnassa.

Poistoan toimijoille ei parempaa kalaonnea olisi voinut sattua. Antila ei luvannut turhia vaan tiesi, mistä puhui.

Kestin jigaus tuo kalan kiinni jo toisella heitolla, mutta saalis pääsee harmillisesti karkuun matkalla. Rantala nostaa ahventa merestä kuin ammattilainen.

– En ole koskaan harrastanut näin helppoa kalastusta, hän nauraa.

– Olin heti tosi innoissani, kun kuulin tästä mahdollisuudesta. Tykkään kalastamisesta ja luonnossa olemisesta, biologiaa opiskeleva ja osa-aikaisesti työskentelevä Rantala kertoo.

Lopulta myös Kestin ketsuppipullo aukeaa. Vaikka pienimmät ahvenet ja alamittainen kuha heitetään takaisin veteen, on tunnin saldo yli 10 pulleaa ahventa.

Kestiä ja Rantalaa naurattaa, kun kaloja nousee tasaisella tahdilla.

kotiin ei tarvitse lähteä tyhjin käsin.

Antila perkaa kalat veneessä ja antaa ne ruokakaloiksi mukaan kalastajille. Lisää on toivottavasti luvassa Tyky-päivillä.

– Tämä oli aivan mahtavaa ja hieno tapa aloittaa työpäivä, Kesti huokaa veneen saapuessa takaisin rantaan.