Hirvi hyökkäsi isää ja lasta kohti Naantalissa – isän nopea reagointi auttoi uhkaavassa tilanteessa

”Mauri” on ollut viime päivinä tuttu näky asutusten liepeillä.

Naantalilaisten Facebook-ryhmässä on viime päivinä jaettu ahkerasti kuvia hirvestä.

Kyseessä on Mauriksi ristitty peloton yksilö, jolla on ollut jo useita kohtaamisia ihmisten kanssa.

Mauri on bongattu ainakin pariin otteeseen Kultarannasta, jossa se rapsutteli itseään koululaisten suunnistusrastilla.

– Hän päätti laittaa pitkäkseen, vaikka minä, naapuri ja hänen koiransa seurasimme 20 metrin päästä, Maurin metsässä kohdannut paikallinen kertoo Ilta-Sanomille.

Nyt Maurin taru Naantalin metsissä saattaa kuitenkin olla lopussa. Mauri nimittäin hyökkäsi torstaina Naantalin Käkölänraitilla kohti lastenvaunuja työntävää isää.

Lounais-Suomen poliisi vahvistaa, että tapauksesta oli tehty aamulla ilmoitus hätäkeskukseen.

– Hirvi oli tullut uhkaavasti kohti mutta lähtenyt toiseen suuntaan, kun ilmoittaja oli heiluttanut käsiään ja pitänyt ääntä. Vammoja ei kenellekään tullut, komisario Joni Saarimäki kertoo.

Poliisipartio oli käynyt paikalla tarkastamassa tilanteen.

– Se (hirvi) oli mitä ilmeisimmin osannut mennä metsikön suojiin.

Vaikka Maurilla on mahtipontinen nimi, se ei silti ole venynyt metsän kuninkaan mittoihin. Sillä ei esimerkiksi ole uroshirville tunnusomaisia jättimäisiä sarvia. Poliisin mukaan kyse on nuoresta hirvestä.

– Pieni ja sarveton se on, että ehkä emo on hylännyt sen, ja se on kummissaan. Toivottavasti se osaisi pysyä metsässä, että ei tarvitse lähteä muihin toimenpiteisiin, Saarimäki sanoo.

Muilla toimenpiteillä tarkoitetaan sitä ikävintä, eli lopettamista.

– Käytännössä se tehdään niin, että ilmoitamme paikalliselle metsästysseuralle, ja he hoitavat tilanteen. Poliisi lopettaa eläimen silloin, jos se esimerkiksi lähtee moottoritielle, mistä saattaa seurata isoja vahinkoja.

Mutta onko hyökkääjähirvi varmuudella sama yksilö, joka on pyörinyt Kultarannan kulmilla? Paikallisten mukaan sillä on tunnistettava naama.

– Joku metsästäjä oli sanonut, että sen kehitys on häiriintynyt, koska sillä on tavallista kapeampi naama. On niitä muitakin näissä metsissä, mutta yksi on roikkunut puutarhoissa ja tien vierillä, IS:n haastattelema paikallinen sanoo.

Hirveen liittyy vielä yksi suuri mysteeri.

Naantalissa nimittäin huhutaan, että Mauri ei olisikaan Mauri vaan Maria. Se ei paikallisia hetkauta.

– Mauri tai Maria, ihan yhtä hurmaava kuitenkin, yksi hirvikeskusteluun osallistunut kommentoi.