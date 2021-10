Hollywood-legendan Turun vierailu peruuntuu

Näyttelijätähti John Malkovichin oli tarkoitus esiintyä Turun musiikkijuhlilla marraskuussa.

Lukuisista rooleistaan tunnetuksi tulleen Hollywood-näyttelijä John Malkovichin vierailu Turussa ei toteudu tänä vuonna.

Turun musiikkijuhlien ohjelmistoon suunniteltu Malkovichin tähdittämä spektaakkeli ”Just call me God – A Dictator’s Final Speech” joudutaan perumaan.

Syynä ovat koronavirusepidemian aiheuttamat aikataulumuutokset Malkovichin parhaillaan työstämän elokuvan kuvausaikatauluihin.

Huippuvierailu saadaan kuitenkin toteutettua osana ensi vuoden musiikkijuhlia 6. elokuuta teoksella ”The Infernal Comedy: Confessions of a serial killer”. Aiemmin ostetut ja varatut liput käyvät uuteen ajankohtaan sellaisenaan.

The Infernal Comedy nähtiin Malkovichin tähdittämänä Turussa jo 2010, jolloin siitä tuli suuri yleisömenestys. Malkovich haluaakin tuoda nimenomaan tämän näytelmän osaksi ensi vuoden musiikkijuhlia.

Teoksen pohjana on tositapahtumiin perustuva tarina sarjamurhaaja, naistenmies ja kirjailija Jack Unterwegeristä (roolissa Malkovich), joka kiinniottoa paetessaan syöksyy vääjäämättä kohti omaa tuhoaan. Näytelmässä kuullaan Gluckin, Vivaldin, Haydnin, Mozartin, Beethovenin, Boccherinin ja Weberin aarioita, jotka aitoon barokkioopperan tyyliin kertovat Unterwegerin tunnetiloista.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme varmistamaan maailmantähden vierailun uuteen ajankohtaan. The Infernal Comedy yhdistelee taitavasti tarinankerrontaa ja barokkityylistä oopperaa, Malkovichin ensiluokkaista näyttelijäntyötä unohtamatta. Näytös tulee olemaan yleisölle jälleen huikea elämys, Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki kertoo tiedotteessa.

John Malkovich on esiintynyt urallaan yli 70 elokuvassa, joista hän on saanut kaksi Oscar-ehdokkuutta. Viime vuosina hän on luonut uraa myös television puolella. Tällä hetkellä hän tähdittää Netflixissä esitettävää Space Force -sarjaa yhdessä Steve Carellin kanssa.