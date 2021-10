Kahta turkulaista ravintolanomistajaa syytetään ihmiskaupasta.

– Yhden henkilön järjestäminen 150 000 per henkilö, ensimmäinen vuosi ilman palkkaa. Tämä on se hinta. Sitten puhuin vanhan äitisi kanssa, sanottiin, että 130 000.

Näin sanoo videolla mies, jota syytetään ihmiskaupasta turkulaisessa ravintolassa vuosina 2010–2011. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli tapausta tällä viikolla. Vastaajina on kaksi henkilöä, ravintolaa pitäneet mies ja nainen. Uhri, tapahtuma-aikaan 19-vuotias mies, vaatii entisiltä työnantajiltaan yli 180 000:ta euroa menetettyjä ansioita.

Kiinalaismies teki vastaajista rikosilmoituksen vuonna 2017. Mies oli saapunut Kiinasta Suomeen toukokuussa 2010, ja hän aloitti välittömästi työskentelyn ravintolassa. Hänellä oli mukanaan omaisuutta ainoastaan 500 euroa, eikä hän osannut kieltä.

Syytteen mukaan hänen vanhempansa olivat maksaneet 150 000 Kiinan renminbia eli noin 20 500 euroa saadakseen pojalleen työpaikan. Miehen täytyi työskennellä ensimmäinen vuosi ilman palkkaa.

Mies työskenteli kertomansa mukaan joka päivä koko ravintolan aukioloajan, ja hän sai viikossa puoli päivää vapaata. Miehellä ei vuoden aikana ollut lainkaan lomia. Ensimmäisen palkkansa hän sai kesäkuussa 2011, eikä hänelle senkään jälkeen maksettu lisiä tai ylityökorvauksia. Mies työskenteli ravintolassa vuoteen 2014 asti.

Mies asui aluksi työnantajan järjestämässä asunnossa muiden työntekijöiden kanssa. Hän muutti omaan asuntoon vuonna 2011. Hän kertoi tehneensä rikosilmoituksen vasta vuosien päästä, koska ei osannut kieltä, eikä siksi osannut hakea apua. Hän teki lopulta ilmoituksen saatuaan apua ammattiliitosta ja kiinalaisyhdistykseltä.

Poliisi aloitti asiasta tutkinnan alkuvuodesta 2017. Pian tutkinnassa tapahtui kuitenkin käänne. Esitutkintapöytäkirjan mukaan asiassa ei ollut syytä enää epäillä rikosta, mutta sen sijaan rikosilmoituksen tehnyttä miestä alettiin tutkia väärästä ilmiannosta.

Kun miestä kuulusteltiin asiasta, hän antoi poliiseille tallenteen, jonka hän oli salaa nauhoittanut. Videolla oli keskustelu hänen ja ravintolanomistajien välillä ravintolan keittiössä. Poliisi toteaa esitutkintapöytäkirjassa keskustelun osoittaneen asianomistajan puhuneen totta. Tutkinta väärästä ilmiannosta päätettiin ja ihmiskaupan tutkinta avattiin uudelleen.

Molemmat vastaajat kiistävät syyllisyytensä. Miespuolisen vastaajan mukaan hänellä ei ole päätäntävaltaa yhtiössä, vaan nainen on sen johtaja. Nainen on yhtiön ainoa varsinainen hallituksen jäsen ja mies varajäsen. Mies myös kiistää keskustelleensa uhrin vanhempien kanssa, vaikka uhrin mukaan hän oli se henkilö, joka sopi 20 500 euron maksusta.

Vastaajat ovat asianomistajan mukaan pariskunta, mutta osapuolet kiistävät asian. He ovat omien sanojensa mukaan ainoastaan liikekumppaneita. Nainen ei muista videolla käytyä keskustelua, vaikka siinä ollut henkilö ”muistuttaakin häntä”. Mies ilmoitti haastehakemukseen toimitetussa vastauksessa, että video ei liity asiaan eikä sillä ole näyttöarvoa.

Kuulusteluissa kukaan ravintolan aiemmista tai nykyisistä työntekijöistä ei myöntänyt tulleensa kohdelluksi väärin. Asianomistajan mukaan suurin osa heistä on omistajien sukulaisia tai heidät on saatu valehtelemaan.

Vastaajat toimittivat Kiinasta asianomistajan vanhemmilta hankitun todistuksen, jonka mukaan vanhemmat eivät ole maksaneet rahasummaa poikansa työpaikkaa vastaan. Asianomistajan mukaan hän ei ole saanut vanhemmiltaan tietoa asiakirjasta ja sen täytyy olla väärennetty.

Vastaajien mukaan uhrille on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti, ja hän on saanut palkkakuitit. Mies kiistää saaneensa palkkaa tai kuitteja siitä. Koska palkanmaksu kuitenkin näkyy yrityksen kirjanpidossa, on asiaan liittynyt myös talousrikostutkintaa.

Uhrin vaatimien korvauksien lisäksi syyttäjä vaatii vastaajille liiketoimintakieltoa ja yritykselle 30 000 euron yhteisösakkoa. Toissijainen syyte on kiskonnantapainen työsyrjintä.

Ratkaisu asiassa annetaan myöhemmin.