Pirskeet johtivat sakkoihin Turussa – paikalla oli noin 120–130 nuorta

Poliisi keskeytti juhlat ennen keskiyötä. Alkoholia oli alaikäistenkin saatavilla.

Turku

Turussa järjestetyt juhlat toivat kolmelle nuorelle sakkorangaistuksen. Tieto tapahtumasta levisi useiden sosiaalisten medioiden kautta, ja osa alkoholia nauttineista oli alaikäisiä. Poliisi keskeytti juhlat jonkin verran ennen keskiyötä.

Juhlat järjestettiin lokakuussa 2020 juhlatilassa, joka sijaitsee lähellä Turun satamaa. Paikalle kertyi noin 120–130 nuorta, joista suurin osa oli alle 18-vuotiaita. Määräysten mukaan juhlatilassa olisi saanut olla kerrallaan korkeintaan 53 henkilöä.

Ainakin juhlien loppupuolella rakennuksen ovi oli syyttäjän mukaan auki niin, että juhliin saattoi tulla kuka tahansa. Ovella kerättiin 5–10 euron pääsymaksuja. Useat juhlijoista toivat alkoholijuomia mukanaan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan kolme nuorta syyllistyi juhlien järjestäjinä kokoontumisrikkomukseen ja alkoholirikkomukseen. Kaksi heistä tuomittiin nuorina henkilöinä tehdyistä rikoksista, koska he olivat tapahtuma-aikaan alle 18-vuotiaita. Lisäksi oikeus määräsi pääsymaksut menetettäviksi valtiolle rikoshyötynä.

– Ottaen huomioon tilaisuuden luonne alaikäisille suunnattuna juhlatilaisuutena, jossa alkoholin nauttiminen on sallittua, on selvää, että tilaisuus olisi kielletty, mikäli siitä olisi asianmukainen ilmoitus tehty. Tämä myös vastaajien on täytynyt ymmärtää ottaen huomioon menettely, jossa juhlapaikka kerrotaan osallistujille vasta juhlapäivänä, katsoo käräjäoikeus tuomion perusteluissa.

Kaksi tuomituista kiisti oikeudessa olleensa juhlien järjestäjinä. Toinen heistä myönsi kuitenkin vuokranneensa juhlatilan. Kolmas myönsi kutsuneensa juhliin ihmisiä ja omistaneensa laukun, johon pääsymaksuja kerättiin.

Vanhin tuomituista sai 20 päiväsakkoa ja kaksi muuta 15 päiväsakkoa. Nuorten tuloilla sakkosummat ovat 90 ja 120 euroa. Vanhin tuomituista oli rikostutkinnan vuoksi vangittuna kolme päivää, minkä vuoksi hänen maksettavakseen jää kahdeksan päiväsakkoa eli 48 euroa.

Käräjäoikeus antoi tuomion viime viikon torstaina.