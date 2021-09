Mies riehui lihaveitsen kanssa Turun keskustassa – syyttäjä vaatii kovempaa rangaistusta rasistisen motiivin takia

Syytteen mukaan mies muun muassa hakkasi moskeijan ikkunan sisään, teki natsitervehdyksiä ja uhkaili ihmisiä veitsellä. Miehen mukaan hän huusi "maahanmuuttokriittisiä kommentteja" tunnekuohun vallassa.

Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta miehelle, joka riehui Turun keskustassa huhtikuussa keskellä päivää lihaveitsen kanssa. Syyttäjän mukaan rangaistuksen koventamisperusteena tulee ottaa huomioon, että miehellä oli rasistinen motiivi.

Syytteessä olevat tapahtumat alkoivat 28. huhtikuuta. Syyttäjän mukaan syytetty löi itselleen ventovierasta miestä kädellä päähän kadulla Savitehtaankadun ja Hämeentien risteyksessä. Sen jälkeen mies vielä tönäisi uhrin maahan, osoitti tätä sormella ja huusi rasistisia kommentteja, syytteessä sanotaan.

Esitutkinnassa mies kertoi nähneensä uhrin liikennevaloissa katselemassa puhelinta ja lyöneensä tätä, koska tämä oli ulkomaalainen. Kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle hän kuitenkin kiisti syyttäjän koventamisperusteen.

Seuraavana päivänä mies liikkui lihaveitsen kanssa Turun keskustassa. Ensin mies syyttäjän mukaan potki aggressiivisesti Aninkaistenkadulla sijaitsevan ravintolan ikkunoita ja siirtyi sitten veitsi kädessään ravintolan ulko-ovelle, jolloin ravintolan omistaja veti oven kiinni miehen edestä.

Miestä syytetään laittomasta uhkauksesta, koska syyttäjän mukaan ravintoloitsijalla oli tilanteessa perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa tai omaisuutensa olevan vakavassa vaarassa.

Kirjallisessa vastauksessaan mies kiistää syytteen. Vastauksen mukaan mies ei puhunut tilanteessa mitään eikä tehnyt uhkaavia eleitä, vaan halusi pelkästään potkia ikkunoita ja mainoskylttiä. Esitutkinnassa hän kertoi tehneensä niin, koska luuli, että kyseessä on ulkomaalaistaustaisten ihmisten pitämä ravintola.

Ravintolalta mies jatkoi pitkin Aninkaistenkatua osoitteeseen, jossa sijaitsi kauppana, kahvilana ja moskeijana toiminut yritys. Mies hakkasi liiketilan ikkunaa kädellä ja veitsellä niin, että ikkuna meni rikki.

Sitten hän syyttäjän mukaan kurkisti liiketilaan sisälle ja huusi sisällä olleille ihmisille. Kun ihmiset tulivat kadulle, mies käyttäytyi aggressiivisesti, huusi rasistisia kommentteja, teki natsitervehdyksiä, piirsi verellä ristin otsaansa ja osoitti ihmisiä veitsellä, syytteessä sanotaan.

Vastauksessaan mies myöntää vahingonteon mutta kiistää syyllistyneensä laittomaan uhkaukseen. Vastauksen mukaan mies huitoi veitsellä ilmaa eikä kohdistanut huitomista kehenkään ihmiseen.

– Huitomistilanteessa on (syytetyn) välimatka muihin henkilöihin ollut vähintään kymmenen metriä eli huitomisesta ei ole voinut aiheutua vaaraa muille ihmisille. Vasta tässä tilanteessa on (syytetty) puhunut eli hän on huutanut maahanmuuttokriittisiä kommentteja, ei varsinaisesti rasistisia, vastauksessa kirjoitetaan.

Mies myöntää tehneensä natsitervehdyksiä, mutta kiistää ristin piirtämisen otsaan. Vastauksen mukaan miehen käsissä oli verta ja kun hän koski niillä päätään, sitä siirtyi otsalle.

Syytetään myös poliisille niskoittelusta

Aninkaistenkadulta mies jatkoi Yliopistonkadulle, missä hän syyttäjän mukaan lähestyi vielä yhtä uhria aggressiivisesti ja huusi tälle rasistisia kommentteja. Kun uhri lähti pakoon, mies seurasi häntä muutaman metrin verran.

Esitutkinnassa mies kertoi kohdanneensa kadulla "arabin näköisen miehen" ja pelotelleensa tätä veitsellä sekä huutaneensa tälle. Vastauksessaan käräjäoikeudelle hän kirjoitti, että oli huutanut miehelle "maahanmuuttokriittisiä kommentteja" ja kiisti syyllistyneensä laittomaan uhkaukseen.

Miestä syytetään myös niskoittelusta poliisia vastaan. Poliisi sai hälytyksen Yliopistonkadulle iltapäivällä miehen aggressiivisen käytöksen takia. Poliisipartio käski miestä pudottamaan kädessään olleen veitsen ja tulemaan lähemmäs, mitä mies totteli.

Mies ei kuitenkaan suostunut menemään polvilleen, minkä takia toinen poliiseista käytti mieheen kaasusumutetta. Lopulta neljä poliisia kantoi miehen raudoitettuna poliisiautoon.

Syyttäjä vaatii miehelle vähintään vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Vaatimuksessa ei ole vielä otettu huomioon koventamisperusteen tai miehelle mahdollisesti määrättävän jäännösrangaistuksen vaikutusta. Mies oli syytteessä kuvattujen tekojen aikaan ehdonalaisessa vapaudessa.

Syyttäjän mukaan rangaistusta mitatessa käräjäoikeuden pitää ottaa huomioon rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvasta vaikuttimesta. Mies vastustaa vaatimusta.

– Syyttäjä ei ole täsmällisesti eritellyt, millä perusteella hän tätä vaatii, eli katsooko hän (syytetyn) tehneen rikokset rodun, ihovärin vai minkä perusteella. (Syytetty) on toiminut tunnekuohun vallassa, impulsiivisesti. Lisäksi katsotaan, että (syytetyn) maahanmuuttokriittiset kommentit eivät oikeuta koventamisperusteen käyttöön, miehen vastauksessa sanotaan.