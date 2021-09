Kolmannella rokoteannoksella täydennetään rokotussarja niille henkilöille, joilla on merkittävästi alentunut vastustuskyky.

Varsinais-Suomessa aloitetaan 3. koronarokotukset immuunipuutteisille henkilöille.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on ilmoittanut perjantaina aloittavansa 3. rokotukset.

Rokoteannos tarjotaan osana koronarokotesarjaa niille 12 vuotta täyttäneille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia.

Näihin lukeutuvat THL:n ohjeistuksen mukaisesti henkilöt, joille on tehty elinsiirto tai kantasolusiirto, joilla on vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos, dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta, pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV tai joilla on käynnissä immunosuppressiivinen syöpähoito tai autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä.

– Kolmannella rokoteannoksella täydennetään aloitettu rokotussarja niille henkilöille, joilla on merkittävästi alentunut vastustuskyky, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

– Meillä on tietoa siitä, että immuunipuutteiset henkilöt eivät saa kahdella rokotteella yhtä hyvää vastetta kuin perusterveet ihmiset.

3. rokoteannos voidaan antaa, kun 2. rokoteannoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta. Rokotteita voidaan ryhtyä antamaan välittömästi, ja rokotettavat saavat annoksensa kotikunnastaan.

Varsinais-Suomessa ei vielä anneta kolmatta rokotetta esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

– Seuraavassa vuorossa ovat ne, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta 3–4 viikon aikavälillä tammi–helmikuussa 2021. Tähän ryhmään kuuluu lähinnä sote-henkilökuntaa ja vanhuksia, sanoo Marttila.

Se, milloin näille ryhmille annetaan kolmas tehosterokotus, on vielä auki. THL valmistelee ohjetta kolmansien annosten aloittamista tälle ryhmälle ja ohjeistus pyritään antamaan pian.

Kolmansien annosten ei tulisi hidastaa ensimmäisten ja toisten rokoteannosten antamista kunnissa.