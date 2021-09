Ruissalossa myydään 150 vuotta vanhaa ”satuhuvilaa” – harvinaisuutta katsottu 100 000 kertaa

Välittäjän mukaan Ruissalon huviloita on julkisessa myynnissä äärettömän harvoin.

Turun Ruissalossa sijaitsee yhteensä noin 100 historiallista huvilaa, joista viimeisimmät rakennettiin 1930-luvulla. Siksi onkin erittäin harvinaista, että jokin niistä tulee saataville. Nyt tällainen merenrannalla sijaitseva herkkupala on kuitenkin julkisessa myynnissä.

Villa Junnila on yksi Ruissalon sadasta vanhasta huvilasta.

1870-luvulla rakennettu 350 asuinneliön Villa Junnila on aiheuttanut pöhinää netin asuntomyyntipalveluissa. Sitä oli perjantaihin mennessä katsottu asuntoportaaleissa ja sosiaalisen median kautta noin 100 000 kertaa.

– Huviloita on toki paljon, mutta tämäntyyppiset kokonaisuudet ovat erittäin harvinaisia. Näitä on saatettu myydä esimerkiksi suvun sisällä tai kaverikauppana, mutta julkisessa myynnissä näitä on erittäin harvoin, myyntiedustaja Roope Vähätalo Kiinteistönvälitys Näytönpaikasta kertoo.

– Sijainti on yksi parhaista, koska tämä on niin lähellä keskustaa. Ruuhka-ajan ulkopuolella tänne ajaa Turun keskustasta 11–12 minuuttia.

Paikan sisustus tekee oikeutta sen historialle.

Huvila on täynnä upeita yksityiskohtia kuten vanhat kakluunit ja uuni.

Kun kohde on näinkin erikoinen, on vaara, että näyttöihin lähdetään ihan vain uteliaisuuttaan. Niin ei ole kuitenkaan käynyt.

– Kukaan ei ole tullut muuten vain katsomaan, vaan ihan tosissaan on oltu liikenteessä. On ollut konkreettista kiinnostusta, ja olemme vastaanottaneet kaksi asiallista tarjousta. Tämä on ollut kolmisen viikkoa myynnissä, ja olen pitänyt muistaakseni viisi yksityisesittelyä, Vähätalo sanoo.

Huvilalla on mielenkiintoinen historia. Se rakennettiin vuonna 1878 kauppias C.Fr. Junneliukselle. Nykyinen asukas tietää myös kertoa, että 1800- ja 1900-lukujen taitteessa huvilassa asuivat konsuli Alfred Jacobsen ja konsulinna Helene Jacobsen.

– He omistivat useita huviloita Ruissalosta, mutta omaan käyttöönsä he valitsivat juuri Villa Junnilan, olihan kyseessä jo silloinkin yksi upeimmista ja parhaalla paikalla olevista huviloista, omistaja kertoo sähköpostitse.

Vuonna 2013 huvila pääsi ruotsalaisen Gård & Torp -aikakauslehden kanteen. Se sai jo kannessa nimen ”Sagovillan”, suomeksi Satuhuvila.

Villa Junnila noteerattiin Ruotsissa asti.

Pienet yksityiskohdat tekevät huvilasta lumoavan.

Tapetti on täynnä yksityiskohtia.

ihan pikkubudjetilla satumainen huvila ei irtoa, sillä hintapyyntö on 1,65 miljoonaa euroa. Huvila sijaitsee Turun kaupungin vuokratontilla, josta tulee kustannuksia noin 3 000 euroa vuodessa.

– Vuokratontilla on monesti turhan negatiivinen leima, ja tässä on sopimus vuoden 2047 loppuun saakka. Tontin kokoon ja sijaintiin nähden vuosivuokra on erittäin kohtuullinen, Vähätalo huomauttaa.

Huvilan kruunu on korkea torni.

Tornista on komeat merimaisemat.

Ehkä upein yksityiskohta huvilassa on sen torni. Siihen nykyinenkin omistaja aikanaan ihastui.

– Vaimoni unelmoi nuorena, että voisi asua kaupungin keskustassa, suuressa puutarhassa, meren äärellä ja että talossa olisi torni, mutta hän piti unelmaa ihan mahdottomana. Saapuessaan Villa Junnilaan unelmasta tuli todellinen, hän kertoo.