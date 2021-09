Koronan takia sairaalaan joutuu nyt entistä enemmän rokottamattomia työikäisiä. Tietyt alueet erottuvat selkeästi Turun tilastoissa.

Turussa sairaalahoitoon joutuvat yhä enenevässä määrin rokottamattomat työikäiset henkilöt.

– Rokottamattomuus on selkeä riski saada vakava infektio, ja tämä koskee myös työikäistä väestöä, ei ainoastaan iäkkäitä, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Turussa erityisesti 25–39-vuotiaiden rokotuskattavuus tulisi saada 80 prosentin tasolle. Tällä hetkellä ensimmäisen rokotteen on saanut 30–39-vuotiaista 75,1 prosenttia ja 20–29-vuotiaista 76,8 prosenttia.

– Rokotuskattavuus on jäänyt koko Suomessa tässä ikäryhmässä matalammaksi kuin muissa ikäryhmissä. Ehkä osalla on syynä se, että he eivät miellä koronaa itselleen vaaralliseksi sairaudeksi. Samalla kuitenkin nähdään, että sairaalahoitoon joutuu yllättävän paljon kolmekymppisiä ja vakavilla taudinkuvilla, Peltoniemi sanoo.

Koronatilanne on vakiintunut Turussa kesän jälkeen, ja se on jäänyt korkealle tasolle. Viikoittain tulee noin 250 uutta tartuntaa.

Erityisesti Varissuolla, Pansio–Pernossa, Halisissa ja Lausteella koronatilanne on edelleen vakava. Alueilla asuu hyvin paljon vieraskielistä väestöä. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä tiedotti tiistaina, että valtaosa sairaalahoitoon ja tehohoitoon joutuneista on rokottamattomia vieraskielisiä.

– On hyvin tärkeää, että kaikki väestöryhmät, myös vieraskieliset, ottaisivat kattavasti rokotteen. Jos riittävän suuri osa väestöstä ei ota rokotetta, epidemia ei alueellamme hellitä, vaan ihmisiä sairastuu vakavasti ja joutuu sairaalahoitoon, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoi.

Koronapotilaiden hoito sairaalassa ja koronaan sairastuneiden jäljitystyö vie paljon terveydenhuollon henkilöstöresurssia. Sillä on vaikutusta muihin terveydenhuollon palveluihin.

– Meillä on kertynyttä hoitovelkaa muun Suomen tavoin myös Turussa, Peltoniemi sanoo.

Tällä hetkellä Tyksissä on hoidossa yhteensä 12 koronapotilasta, joista alle 5 tehohoidossa. Tehohoidon normaaliolojen kapasiteetti on nyt maksimaalisessa käytössä, jolloin mahdolliset uudet tehohoitoa tarvitsevat koronapotilaat aiheuttavat sen, että sydän- sekä neurokirurgisten tehohoitoa vaativien potilaiden leikkauksia voidaan joutua lykkäämään tuonnemmaksi.

Tartuntojen jäljitysprosentti on laskenut 49:ään.

– Jäljitys laahaa pahasti perässä, eikä jäljitysprosessi toimi yskimättä, Rintala kertoi.

Turun rokotuskattavuus on tällä hetkellä ensimmäisen rokoteannoksen osalta 74,2 prosenttia (146 059 turkulaista) ja toisen rokoteannoksen osalta 52,8 prosenttia (103 811 turkulaista).

– Uusia ykkösannoksia annetaan noin 1 000 per viikko, mutta kakkosannoksia selvästi vähemmän. Niissä olisi tärkeää päästä ykkösrokotteen tasolle seuraavan kuukauden aikana, jolloin päästäisiin kansalliseen tavoitteeseen, Peltoniemi sanoo.

– Tavoitteena on, että lokakuun puolivälissä tai loppupuolella oltaisiin tilanteessa, jossa 80 prosenttia turkulaisista olisi saanut toisen koronarokotteen.

Satakunnantien keskitetyltä rokotusvastaanotolta saa nyt myös 2. koronarokotteita ilman ajanvarausta. Rokotuksia annetaan kaikille turkulaisille, myös koululaisille ja opiskelijoille, joka arkipäivä klo 8.45–15.15. Turun kaupunki järjestää lähiaikoina myös useita pop up -rokotustapahtumia ympäri Turkua.