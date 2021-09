Turvapaikanhakija yritti huijata Suomen valtiota

Mies yritti hakea turvapaikkaa Suomesta valehtelemalla nimensä, syntymäaikansa ja kansalaisuutensa.

Turvapaikan haussa huijausta yrittänyt mies joutuu kymmenientuhansien eurojen korvausvastuuseen. Näin päätti Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

Mies tuli pakolaisaallon mukana Suomeen syksyllä 2015.

Mies ilmoitti poliisin kuulustelussa ja myös myöhemmin Maahanmuuttoviraston puhutteluissa väärän nimen, syntymäajan sekä kansalaisuuden.

Maahanmuuttovirasto hylkäsi miehen turvapaikkahakemuksen, ja määräsi tämän käännytettäväksi Irakiin marraskuussa 2016. Maahanmuuttovirasto ei pystynyt varmentamaan miehen henkilötietoja, jotka perustuivat ainoastaan hänen kertomaan. Mies ilmoitti olevansa Syyriasta, Maahanmuuttoviraston arvion mukaan hän oli irakilainen.

Mies valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka palautti asian uudelleen arvioitavaksi Maahanmuuttovirastolle alkuvuodesta 2018. Se ei kuitenkaan muuttanut kantaansa.

Mies valitti Maahanmuuttoviraston uudesta päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Mies ei saanut korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa lokakuussa 2019. Samalla Maahanmuuttovirasto ilmoitti, ettei mies saisi enää vastaanottopalveluita. Turvapaikanhakijoille annetaan muun muassa majoitus, käyttörahaa, sosiaalipalveluita sekä tulkki- ja käännöspalveluita.

Mies kuitenkin keplotteli itsensä vastaanottopalveluiden piiriin hakemalla jälleen kansainvälistä suojelua. Hän ilmoitti poliisille samat, totuudenvastaiset henkilötiedot kuin aiemminkin. Maahanmuuttovirasto jätti miehen hakemuksen tutkimatta viime vuoden helmikuussa. Se ilmoitti, ettei hyväksy miehen väitettä Syyrian kansalaisuudesta.

Noin kuukautta myöhemmin mies valitti jälleen kerran Turun hallinto-oikeuteen, mutta nyt hän ilmoittikin yllättäen olevansa Irakista. Kahta kuukautta myöhemmin mies myös toimitti Maahanmuuttovirastolle Irakin passinsa, josta ilmeni hänen oikeat henkilötiedot, eli nimi, syntymäaika ja kansalaisuus.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan mies syyllistyi väärän henkilötiedon antamiseen, josta hän sai 60 päiväsakkoa. Se teki hänen tuloillaan 360 euroa.

Mies joutuu maksamaan Maahanmuuttovirastolle 84 516 euron korvaukset saamistaan vastaanottopalveluista. Käräjäoikeuden mukaan mies tiesi, että hänen velvollisuutensa oli kertoa oikeat henkilötiedot.

– Hänen on vastaanottopalveluja jatkuvasti vastaanottaessaan täytynyt myös tahallisuuden edellyttämällä tavalla ymmärtää, että hänen menettelystään aiheutuu Maahanmuuttovirastolle kustannuksia. Vastaaja on siten tahallaan aiheuttanut Maahanmuuttovirastolle/Suomen valtiolle taloudellista vahinkoa, jonka hän on velvollinen korvaamaan, Varsinais-Suomen käräjäoikeus kirjoitti viime viikolla antamassaan tuomiossa.

Käräjäoikeuden mukaan miehen oikeilla henkilötiedoilla toimitettu turvapaikkahakemus oli tätä rikosasiaa käsiteltäessä yhä kesken.