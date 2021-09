Poliisit väistivät ensimmäisen laukauksen vain täpärästi. Seuraava aiheutti tuhoa. Kun ampuja käänsi haulikon piipun, oli poliisin toimittava.

Ruskon Vahdolla, parikymmentä kilometriä Turusta pohjoiseen, tehtiin soitto hätäkeskukseen maanantai-iltana 23. elokuuta.

Poliisi sai hätäkeskukselta tiedon, että kotihälytystehtävä liittyy ruumiilliseen väkivallankäyttöön.

Hätäpuhelun soittanut henkilö kertoi samassa asunnossa olleen miehen aiheuttaneen hänelle päävamman väkivaltaisella käytöksellä ja tämän olevan päihtynyt ja aggressiivinen. Tässä vaiheessa poliisilla ei vielä ollut tietoa, että 49-vuotias humalainen mies oli aseistautunut.

Rusko on reilun 6000 asukkaan kunta Varsinais-Suomessa ja Vahto yksi sen kylistä.

Poliisi saapui seitsemän aikaan omakotitalon ovelle ja kurkisti sisään, jonka jälkeen miehen käskettiin tulla esiin. Silloin tämä ampui ensimmäisen laukauksen, joka olisi voinut olla tappava: poliisit väistivät sen täpärästi.

Poliisipartio lähti perääntymään, mutta mies ampui uudelleen heitä kohti. Laukaus lävisti ulko-oven ja osui yhteen poliiseista. Hän haavoittui ylävartaloon ja käteen. Poliisit olivat ensin siinä käsityksessä, että henkilö ampui ilma-aseella, mutta myöhemmin se osoittautui haulikoksi. Poliisipartio joutui perääntymään tilanteesta.

Muutamia minuutteja myöhemmin paikalle saapui toinen partio. Yksi poliiseista havaitsi ampujan asunnon rappusilla. Toinen poliiseista käski tätä luopumaan aseestaan ja varoitti ampuma-aseen käyttämisestä. Heidän etäisyytensä toisistaan oli runsaat 10 metriä. Poliiseilla ei ollut tilanteessa käytössään poliisikoiraa. Mies ei totellut käskyä, vaan hän käänsi haulikon poliisia kohti. Tällöin käskyn antanut poliisimies ampui miestä konepistoolilla kylkeen.

Epäillylle annettiin tilanteessa ensiapua välittömästi painesidettä käyttäen. Paikalla oli ollut henkilö, jolla on sairaanhoitajan tutkinto. Mies siirrettiin lääkärihelikopteri Medi-Heliin ja hänet kiidätettiin sairaalaan. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa leikkauksen yhteydessä.

Omakotitalossa oli tapahtumahetkellä ollut epäillyn lisäksi kaksi henkilöä, mutta heitä ei epäillä rikoksesta. Poliisi eristi tapahtumapaikan ja teki alueella paikkatutkintaa useiden poliisipartioiden voimin pitkälle yöhön. Tekoaseena toimineen haulikon lisäksi asunnosta löytyi useita laittomia ampuma-aseita sekä räjähteitä.

Ampujalla oli rikostaustaa. Hän oli syyllistynyt kesällä 2005 törkeään rattijuoppouteen ja syksyllä vuonna 2010 laittomaan uhkaukseen. Hän oli tuolloin uhannut uhria laitilalaisessa ravintolassa ampumisella. Uhri ei ollut itse paikalla. Mies tuli samaiseen ravintolaan etsimään uhria myös joulukuussa.

Poliisi päätti murhan yrityksenä tutkitun rikoksen esitutkinnan, koska epäilty kuoli. Keskusrikospoliisi jatkoi kuitenkin tapahtumien selvittämistä.

Länsi-Suomen syyttäjänvirasto tutki poliisin aseenkäyttöä tilanteessa. Se teki esitutkinnan edellytyksiä koskevan esiselvityksen teknisen tutkinnan, kirjallisen selvityksen ja henkilökuulemisten perusteella.

Selvityksen mukaan poliisin oli pakko käyttää voimakeinoja tilanteessa.

Esiselvityksessä todettiin, että poliisin aseenkäyttö on ollut tilanteessa ainoa mahdollinen voimakeino aggressiivisen ja väkivaltaisesti käyttäytyneen miehen pysäyttämiseksi.

– Laukaus, joka kohdehenkilöön on osunut, on ollut tähdätty ja suunniteltu niin sanottu voimankäyttölaukaus. Kyseessä ei ole ollut niin sanottu vahingonlaukaus tai liikkeestä ammuttu laukaus, jota voitaisiin pitää vähemmän tarkkana ja kohdennettuna kuin nyt suoritettua voimankäyttölaukausta. Poliisimiehen suorittama ampuma-aseen käyttö on ollut harkittu ja tarpeellinen toimenpide kohdehenkilön toiminnan estämiseksi, esiselvityksessä sanotaan.

– Lievempien voimankäyttövälineiden kuten OC-sumutteen, etälamauttiminen, saati fyysisen voiman käyttäminen ei ole ollut mahdollista kohdehenkilön istuessa pihallaan ampuma-ase hallussaan. Kohdehenkilön estäessä pääsyn kiinteistölle ei myöskään poliisikoiran käyttäminen olisi ollut tilanteessa mahdollista.

Paikalla oli tapahtumailtana useita poliisipartioita.

Syyttäjälaitoksen esiselvityksen perusteella poliisia ei ole siis syytä epäillä rikoksesta.

Keskusrikospoliisin esitutkinnan perusteella selvisi, että kolme poliisia oli tilanteessa hengenvaarassa. Tekoa tutkitaan kolmena murhan yrityksenä. Esitutkinta kuitenkin päättyy, koska epäilty on menehtynyt.