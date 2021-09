Hautarauhan rikkomisesta epäilty mies oli saanut työskennellä tuntikausia kenenkään häiritsemättä.

Salon Teijossa 1700-luvun puolivälistä asti sijainnut hautausmaa on pieni ja rauhallinen leposija lähellä meren rantaa.

Viime viikolla rauha kuitenkin häiriintyi karmivalla tavalla. Salon seurakuntapuutarhuri Markku Johansson hälytettiin paikalle perjantaina. Joku oli kaivanut yhden haudan kohdalle jättimäisen, yli puolitoista metriä syvän montun.

– Ilmeisesti se oli ollut parin päivän urakka. Tekijä oli aloittanut kaivamisen torstaina, mutta ohikulkenut rouva oli nähnyt, että hautausmaalla oli touhuttu jotain.Tekijä oli jo kaivanut muutaman lapiollisen, mutta ohikulkija sai suostuteltua hänet lähtemään, Johansson kertoo Ilta-Sanomille.

– Seuraavana päivänä sama ohikulkija oli poikennut katsomaan paikkaa, ja koko hauta oli ollut avattu. Tämä on järkyttävää, ja kyseessä täytyy olla häiriintynyt ihminen.

Ohikulkija ilmoitti asiasta seurakuntaan ja poliisille. Salon poliisista vahvistettiin, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus ja sitä tutkitaan hautarauhan rikkomisena.

Johansson lähti paikalle perjantaina heti, kun tieto tapahtuneesta tuli. Hän odotti näkevänsä muutamia lapionpistoja, mutta paikalla olikin aivan jotain muuta: kaksi metriä pitkä, metrin leveä ja 160 senttiä korkea kaivaus.

– Luojan lykky oli, että uurna oli haudattu kiven juureen, sillä tekijä oli kaivanut puolisen metriä kivestä eteenpäin. Uurna oli jäänyt suojaan ja se oli koskematon.

– Tekijä oli tehnyt pienet askelmatkin, jotta hän pääsee pohjalle lapionsa kanssa.

Poliisi ei tässä tutkintavaiheessa kommentoi tekijän mahdollista motiivia. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Salon Seudun Sanomien mukaan tekijä on nuori salolaismies, joka on ollut poliisin kanssa tekemisissä väkivalta-, omaisuus- ja huumerikoksissa.

– Arkkua hän on lähtenyt sieltä etsimään, ei hän muuten olisi mennyt tuohon syvyyteen. Hän ei ole voinut tietää, että haudassa on uurna. Hautausvuosi on 2005, joten ehkä hän on ajatellut, että haudassa on ruumis. Vieressä oli hauta vuodelta 2012, mutta se olisi ollut hankalampi kaivaa, Johansson pohtii.

Mistään pienestä urakasta ei ole ollut kyse, sillä tekijä oli uurastanut tuntikausia. Teijon hautausmaa on hyvin pieni ja rauhallinen, eikä siellä välttämättä käy kuin pari ihmistä päivässä. Siksi tekijä on pystynyt tekemään täyden päivätyön tulematta häirityksi.

– Jos käsin kaivetaan, yksi mies tekee haudan noin neljässä tunnissa. Nyt oli sellainen työkalu ja mustaa savea, että kyllä poika on saanut vääntää. Ei siinä ole kuusikaan tuntia riittänyt.

Työkalunaan tekijä oli todennäköisesti käyttänyt hautausmaan varaston seinustalla ollutta, hautojen siistimiseen tarkoitettua pistolapiota.

Johansson suojasi haudan perjantaina. Poliisi teki samana päivänä omat tutkimuksensa. Monttu peitettiin ja siistittiin maanantaina päivällä. Omaiset olivat käyneet tarkistamassa sen kunnon.

– Hekin totesivat, että järjetöntä touhua.

Haudan avaaminen luvatta on koko Suomen mittakaavassa hyvin harvinaista.

– Kiven kaatajia on välillä, ja tapaukset tulevat aina buumina sen jälkeen, kun jossain Suomessa tapahtuu niin. Saatetaan myös kiukuspäissään tuhota hauta-aluetta, piirtää jalalla kuvioita hiekkaan tai muuta. Tämä on kuitenkin aivan toista tasoa, ihan järkyttävää. En ymmärrä, miksi ihminen tekee tällaista. Hänen täytyy olla sairas.

Koska kyseessä on yksittäinen tapaus, siihen on vaikea reagoida toimenpiteillä.

– Toivon, että tästä ei tule mitään lumipalloefektiä. Seurakunnan on vaikea tehdä muuta kuin toivoa, että järki voittaisi. Hautausmaalla täytyy kunnioittaa vainajia, Johansson sanoo.

– Minulla ei ole vihaa tekijää kohtaan, vaan toivon hänen saavan apua.