Turun koronatilanteessa yllättävä jumiutuminen: ”Emme ole nähneet sellaista epidemian aikana”

Suurin osa sairaalahoitoa tarvitsevista on edelleen rokottamattomia.

Varsinais-Suomen koronatilanne on juuttunut paikalleen, tiedottaa Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä. Ilmaantuvuus ja tartuntamäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin viikko sitten.

– Koronatilanne on jumiutunut. Emme näe ilmaantuvuudessa laskua mutta emme myöskään nousua. Tilanne on poikkeuksellinen, ja emme ole nähneet sellaista epidemian aikana aikaisemmin, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kommentoi tiedotteessa.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000:ta asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 172,4. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 175. Positiivisten tulosten osuus koronatesteistä on myös pysynyt korkeana. Tällä hetkellä se on 3,9 prosenttia.

Sairaalahoidossa on 13 potilasta, josta alle viisi on tehohoidossa. Potilasvaihtuvuus on suurta, ja edelleen suurin osa potilaista ovat rokottamattomia.

Viime viikolla sairaanhoitopiiri linjasi, että täysin rokotettujen (kaksi koronarokoteannosta ja viimeisestä annoksesta yli kaksi viikkoa) henkilöiden ei jatkossa tarvitse hakeutua koronanäytteenottoon, jos heillä on vain lieviä hengitystieinfektion oireita.

Tämä suositus ei koske sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä eikä henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirustartunnalle. Heidät testataan yhä matalalla kynnyksellä. Kaikki vaikeasti oireilevat testataan edelleen.

Hallitus hyväksyi maanantaina 6.9. uudistetun hybridistrategian koronaepidemian hallintaan, ja se tarkoittaa lähitulevaisuudessa muutoksia Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän toimintatapoihin.

– Paikallisten toimenpiteiden merkitys korostuu entisestään, eikä koronakoordinaatioryhmän vastuu ainakaan vähene, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arvioi.

Lähiviikkoina varmistuu, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Koordinaatioryhmän mukaan ainakin epidemiavaiheista, eli perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheista, luovutaan.

Koronakoordinaatioryhmä pitää kaikki suositukset ennallaan. Ainoa muutos on rokotusvälin lyhentäminen. Rokotusväli saa THL:n tuoreen suosituksen mukaan olla kuusi viikkoa aikaisemman kahdeksan viikon sijaan.