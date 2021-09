Silminnäkijä kertoo Baltic Princessin kaoottisesta tilanteesta – hytteihin kiskomista ja ahdistelua: ”Suurin osa aivan paniikissa”

Turku–Tukholma-risteilyllä ollut nuori kertoo, millaiseksi meno yltyi laivalla valomerkin jälkeen.

Viime viikonloppuna Turun ja Tukholman välillä seilanneella Baltic Princessilla epäillään tapahtuneen ainakin kaksi rikosta. Tukholman poliisi tutkii raiskauksen yritystä ja Lounais-Suomen poliisi seksuaalista ahdistelua.

Ilta-Sanomien haastatteleman silminnäkijän mukaan kyse ei ole vain kahdesta yksittäisestä tapauksesta, vaan laivalla vallitsi yleisesti kaoottinen tilanne. IS:n haastattelema henkilö haluaa asian arkaluonteisuuden vuoksi pysyä nimettömänä.

Hänen mukaansa tappelut laivalla alkoivat baarin sulkemisen jälkeen.

– Näin tilanteen ja kuulin huutelua, mutta poistuin paikalta, koska en halunnut olla osallisena. Kuulin kavereilta, että osallisena olisi ollut kaksi eri alueilla Turussa asuvaa porukkaa.

Ihmisten fyysistä ahdistelua tapahtui jo tanssilattialla, ja se jatkui valomerkin jälkeen käytävillä.

– Suurin osa lukiolaisista oli aivan paniikissa. Käytävillä ahdisteltiin ihmisiä ja yritettiin pakottaa toisten hytteihin. Näin ulkopuolisen henkilön ahdistelevan kaveriani, hän yritti vetää tätä kädestä mukaansa.

Silminnäkijän tutulta varastettiin hänen kertomansa mukaan hyttikortti ja rahaa hytistä.

– Henkilökunta kertoi tietävänsä, keitä tekijät olivat mutta eivät voineet tehdä mitään. Kuulemma pitää ensin tehdä rikosilmoitus. Uskon, että se tehdään tämän päivän aikana.

IS:n haastatteleman henkilön mukaan henkilökuntaa ja järjestyksenvalvojia oli asiakasmäärään nähden liian vähän.

– Menimme useaan kertaan sanomaan tapahtumista. Ensimmäisellä kerralla henkilökunta tuli tarkistamaan tilanteen, mutta seuraavilla kerroilla vastattiin, että katsotaan asiaa aamulla.

– Siellä ei todellakaan ollut henkilökunnalla homma hallussa, ja tappeluita tapahtui vielä aamuyölläkin.

Silminnäkijän mukaan esimerkiksi toinen tappeluporukka sai olla vapaasti aulassa ja käytävillä, eikä heitä viety säilöön.

Haastateltu henkilö kokee, että kaaos olisi ollut estettävissä.

– Jos olisi ollut enemmän henkilökuntaa ja järjestyksenvalvojia ja olisi reagoitu nopeammin, tämä olisi ehkä voitu estää. Olisi myös auttanut, jos järkkäreitä olisi ollut auloissa, missä oli eniten ihmisiä. Ymmärrän, että he yrittivät parhaansa, mutta kyllä nuorten turvallisuus pitäisi mennä kaiken edelle.

Haastateltu henkilö ei ole kuullut, että vastaavaa olisi aiemmin tapahtunut wanhojen risteilyllä. Hän toivoo, että muiden lukiolaisten risteilyt sujuvat paremmin.

– Tämä on ollut kaikille shokeeraavaa, hän sanoo.

Tallink Siljan viestintäjohtajan Marika Nöjdin mukaan kyseisellä risteilyllä oli tavanomaista enemmän järjestyksenvalvojia.

– Meillä on tietty minimimäärä, mitä järjestyksenvalvojia on oltava. Matkustajamäärään nähden heitä oli tällä risteilyllä runsaasti, yhteensä kahdeksan koulutettua henkilöä. Jos risteilyllä on opiskelijaryhmiä, siihen pyritään aina varautumaan.

Laivalla oli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä noin 500 matkustajaa. Nöjdin mukaan häiriöitä oli koko yön ajan ja vielä seuraavanakin päivänä. Niihin reagoitiin normaalikäytänteiden mukaan.

– En pysty kommentoimaan yksittäisiä tapauksia, mutta tiedän, että siellä on menty tapaus kerrallaan ja otettu henkilöitä säilöön pitkin yötä. Tietenkään ketään ei voi ottaa säilöön ilman näyttöä tapahtuneesta, ja ensisijainen keino ei ole säilöönotto.

– Matkustajan näkökulmasta voi tuntua, että minun asiaani ei hoideta juuri nyt, mutta jossain toisaalla voi olla jokin toinen asia meneillään. Järjestyksenvalvojat tekevät sen päätöksen, miten asiassa edetään ja missä kohtaa. Meidän näkökulmastamme tilanne pysyi hallinnassa.

Nöjd on kuullut varkaustapauksesta laivalla, mutta ei ole tietoinen virallisesta ilmoituksesta. Hän ei ole kuitenkaan vielä nähnyt lopullista raporttia tapahtumista.

– Näitä tapauksia on kirjattu pitkin yötä ja päivällä, joten voi olla, että tietoni ovat vielä puutteelliset.

Joistain mediassa liikkuneista tiedoista on voinut saada käsityksen, että lukiolaisten ryhmä olisi ollut mukana kahden eri porukan välisessä kärhämässä.

IS:n haastattelema henkilö kiistää tämän.

– Näin itse asian niin, että lukiolaiset yrittivät mennä tilanteesta hytteihinsä. He koettivat pitää hauskaa, mutta se ei oikein onnistunut.

Myös Marika Nöjd vahvistaa, että lukiolaiset eivät ole olleet aiheuttamassa järjestyshäiriöitä.

– He eivät ole aiheuttaneet niitä keskenään tai muiden kanssa, vaan siellä on ollut nimenomaan toinen porukka, joka on käyttäytynyt epäasiallisesti heitä kohtaan.