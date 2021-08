Epäilty esiintyi rauhallisesti oikeudessa.

Vuonna 1994 kadonneen Ilpo Härmäläisen murhasta epäillyn miehen vangitsemisoikeudenkäynti on alkanut Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Istunto käydään suljetuin ovin.

Miestä epäillään todennäköisin syin murhasta.

67-vuotias epäilty peitti kasvonsa paperiarkilla median kuvatessa ja istui rauhallisesti paikallaan.

Härmäläinen lähti Turun keskustasta Eerikinkatu 20 B:ssä sijaitsevasta asunnosta 3. elokuuta 1994 ja katosi jäljettömiin. Vaimo näki miehensä lähtevän kotoaan ja sen aikaiset puhelintiedot vahvistavat asian.

– Tiedämme noin minuutilleen, milloin hän on poistunut kotoaan. Se, mitä tapahtui sen jälkeen, on vielä hämärän peitossa. Poliisilla on omat epäilyksensä, mitä hänelle on tapahtunut. Meillä on myös omat epäilyksemme motiivista, mutta näistä vaikenen tutkinnallisista syistä, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikostarkastaja Aki Lahtinen sanoi aiemmin tässä kuussa.

Härmäläistä etsittiin katoamisen jälkeen sekä Suomesta että ulkomailta.

