Ilpo Härmäläinen katosi jäljettömiin 27 vuotta sitten – nyt poliisi esittää murhasta epäiltyä vangittavaksi

Epäilty otettiin kiinni viime viikolla Turussa.

Poliisi tiedottaa ottaneensa kiinni yhden henkilön liittyen vuonna 1994 kadonnutta turkulaismiestä koskevaan henkirikostutkintaan.

Kiinniotto tehtiin viime perjantaina Turussa. Vuonna 1953 syntynyttä miestä epäillään todennäköisin syin murhasta, ja poliisi vaatii häntä tänään vangittavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Keskusrikospoliisi ilmoitti hiljattain saaneensa uusia vihjeitä 27 vuotta sitten kadonneeseen lakimies Ilpo Erkki Härmäläiseen, 33, liittyen. Tapausta tutkitaan nyt murhana.

– Olemme saaneet 5–6 vihjettä, joista kaksi on mielenkiintoista, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Aki Lahtinen keskusrikospoliisista kommentoi aiemmin tässä kuussa.

Härmäläinen lähti Turun keskustasta Eerikinkatu 20 B:ssä sijaitsevasta asunnosta 3. elokuuta 1994 ja katosi jäljettömiin. Vaimo näki miehensä lähtevän kotoaan ja sen aikaiset puhelintiedot vahvistavat asian.

– Tiedämme noin minuutilleen, milloin hän on poistunut kotoaan. Se, mitä tapahtui sen jälkeen, on vielä hämärän peitossa. Poliisilla on omat epäilyksensä, mitä hänelle on tapahtunut. Meillä on myös omat epäilyksemme motiivista, mutta näistä vaikenen tutkinnallisista syistä, Lahtinen sanoi.

Härmäläistä etsittiin katoamisen jälkeen sekä Suomesta että ulkomailta.