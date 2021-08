Poliisia ammuttu Vahdolla – IS:n kuvaaja: tapahtumapaikkaa tutkitaan pimenevässä yössä

Poliisia on ammuttu Ruskon kunnassa Vahdolla.

Lounais-Suomen poliisilla on maanantaina ollut kotihälytystehtävä Vahdolla, Ruskon kunnassa. Tehtävän yhteydessä on ollut aseenkäyttötilanne, jossa on ammuttu poliisia.

Tehtävä on poliisin mukaan yhä kesken, mutta ulkopuolisille ei ole aiheutunut vaaraa. Lounais-Suomen poliisi tiedotti asiasta Twitterissä.

Poliisia on ammuttu Ruskon kunnassa. Lukijan ottama kuva paikan päältä.

Lounais-Suomen poliisi ei ole ensitiedotteen lisäksi kommentoinut asiaa tarkemmin tutkinnallisista syistä. Lounais-Suomen poliisin yleisjohtaja, sosiaalisessa mediassa tunnettu Joonas Tikka tiivisti omassa twiitissään poliisien tuntoja.

– On hetkiä, kun ei tee mieli sanoa mitään. Kenellekään, Tikka twiittasi.

Ilta-Sanomiin yhteydessä olleen silminnäkijän mukaan paikalla on nähty ainakin kahdeksan poliisipartiota, kaksi ambulanssia ja pelastushelikopteri.

Lähistöllä asuva nainen raportoi Ilta-Sanomille puoli yhdeksän jälkeen, että poliisi on eristänyt alueen nauhalla ja osa poliisipartioista on poistunut paikalta. Paikalla olevat poliisit ovat raskaasti aseistettuja, mutta tilanne on rauhallinen.

Naisen mukaan toinen tilannetta seurannut henkilö kertoi, että paikalta olisi kuulunut laukaus noin puoli seitsemän aikaan. Hän itse kuuli tapauksesta puoli kahdeksan aikaan. Pelastushelikopteri poistui hänen mukaansa paikalta kahdeksan jälkeen.

Poliisi jatkoi tutkintaa alueella Vahdon pimenevässä yössä.

Poliisi oli käännyttänyt autolla liikkeellä olleen naisen, kun tämä oli lähestynyt tapahtumapaikkaa. Poliisi vaikutti hänen mukaansa tuolloin piirittävän kohderakennusta.

Ilta-Sanomien paikalla oleva valokuvaaja Tatu Lertola kertoi noin puoli yhdentoista aikaan illalla, että poliisi tutkii edelleen sysipimeää aluetta taskulampuin varustautuneina. Paikalla on joitakin poliisin yksiköitä, mutta ensihoitoa paikalla ei enää näy.

Lertolan mukaan paikka sijaitsee reilun kahden kilometrin päässä Vahdon kirkolta, noin 200–300 metriä taajama-alueen ulkopuolella. Kohderakennus sijaitsee suuren peltoaukean laidalla.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) otti asiaan kantaa tuoreeltaan Twitterissä. Twiitissään Ohisalo toivotti voimaa ja tukea kentälle.