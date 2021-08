Turun terrori-iskusta neljä vuotta – poliisipäällikkö antoi synkän ennusteen, jos leikkaukset toteutuvat

Poliisilla on Lounais-Suomessa noin 100 tarkkailtavaa riskihenkilöä.

Poliisin toimintaan ja sen supistamiseen liittyy useita eri uhkakuvia, mikäli budjetin leikkaus toteutuu.

Poliisin ensi vuoden budjetti uhkaa jäädä 35–40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikäli syyskuisessa budjettiriihessä ei pystytä korjaamaan asiaa. Se tarkoittaa 450 henkilötyövuotta.

Lounais-Suomen poliisi käsitteli asiaa sisäisen turvallisuuden tilaa koskevassa seminaarissaan torstaina.

– Lounais-Suomi muodostaa 10 % Suomen poliisivoimista. Jokainen 14 poliisin vähennys tarkoittaa, että jostakin häviää yksi partio ja että partioiden välinen etäisyys kasvaa. Meillä on alueita, joissa jo nyt on vain yksi partio, apulaispoliisipäällikkö Maria Hoikkala kertoi.

Poliisiyli­johtaja jyrähtää poliisin budjetista, joka uhkaa jäädä jopa 40 miljoonaa ali­jäämäiseksi: ”Ei olisi varaa heikentää turvallisuutta”

Jos pahin skenaario toteutuu, tarkoittaa se muun muassa yhdenmukaisten palveluiden heikkenemistä, kun palveluita keskitetään. Poliisi ei välttämättä näy enää syrjäseuduilla.

– Kyky osallistua paikallisten turvallisuusongelmien ratkaisemiseen heikkenee, toimintavalmiusaika pitenee, ja tehtävät vaativat priorisointia. Rikosten tutkinta-aika pitenee ja selvitysaste heikkenee. Myös liikennevalvonta ja kyky antaa virka-apua heikkenevät, Hoikkala sanoi.

– Pelkäämme, että tämä vaikuttaa kansalaisten turvallisuudentunteeseen ja luottamukseen poliisia kohtaan.

Apulaispoliisipäällikkö Maria Hoikkala pelkää kansalaisten luottamuksen poliisiin horjuvan.

Poliisipäällikkö Risto Lammin mukaan terrorismin torjunnan voidaan odottaa vaikeutuvan. Suomessa on noin 400 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä, joista 10 prosenttia Lounais-Suomen alueella.

Yksi Suomen historian pahimmista terroristisista teoista tapahtui tasan neljä vuotta sitten Turussa, kun marokkolainen Abderrahman Bouanane hyökkäsi teräaseella ihmisten kimppuun Turun Kauppatorilla. Kaksi henkilöä kuoli. Bouanane tuomittiin kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

– Alleviivaan tässä, että poliisilaitos on se viranomainen, joka tuottaa ensivasteen terroristisessa tilanteessa. Se nähtiin vuonna 2017 Turussa, jolloin poliisi oli muutamassa minuutissa paikalla ja pysäytti tekijän keskustassa. Tällainen toiminta vaikeutuu, jos resurssit heikkenevät, Lammi sanoi.

Poliisilla on Lounais-Suomessa riskihenkilöitä noin 100.

– Heillä on väkivaltaisia ajatuksia, ja aika ajoin heillä ilmenee hyvinkin konkreettisia suunnitelmia, mukaan lukien koulu-uhkaukset. Näistä henkilöistä 10 on sellaisia, jotka vaativat muita enemmän huomiota. Myös tällainen ennaltaehkäisevä työ on vaarassa, Lammi sanoi.

Turun kauppatorilla tapahtuneessa terroristisessa iskussa sai surmansa kaksi ihmistä.

Hänen mukaansa myös liikennekuolemien positiivinen laskusuunta on vaarassa katketa.

– Lisäksi henkilöstö kuormittuu, ja moni voi harkita irtisanoutumista.

Lounas-Suomen poliisilla on vuodessa yli 121 000 hälytystehtävää. Sekä hälytys- että kotihälytystehtävät ovat olleet hienoisessa kasvussa tämän vuoden tammi–heinäkuussa verrattuna edelliseen vuoteen.

– Kun rajoitukset ovat olleet päällä ja ravintolat kiinni, pahoinvointi ja turvattomuus ovat näkyneet kodeissa ja aiheuttaneet lisääntyneitä tehtäviä, Hoikkala kertoi.

Väkivaltarikoksien määrä on pysynyt lähes samana, huumausaine- ja omaisuusrikokset ovat vähentyneet. Sen sijaan seksuaalirikoksissa on ollut kasvu peräti 46 prosenttia. Siihen vaikuttavat osaltaan koronarajoitusten lieveneminen ja sitä kautta ihmisten liikkuvuuden lisääntyminen.

– Prosentuaalinen osuus näyttäytyy vahvana, mutta tarkasteluväli on lyhyt, ja yhdessä tapauksessa voi olla useita asianomistajia, Hoikkala tarkensi.