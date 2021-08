Turun koronatilanne paranee, mutta potilaiden määrä kasvaa

Tiistaina kokoontunut koronakoordinaatioryhmä ei kiristänyt suosituksia maakunnassa.

Varsinais-Suomen koronatilanne on parantunut viime viikosta. Ilmaantuvuus ja tartuntamäärät ovat laskeneet. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kuitenkin kasvussa.

Potilaiden määrä on kasvanut tiistaina 12:een maanantain kahdeksasta.

– Tässä aallossa pahin on toivottavasti ohi, ja käyrät ovat laskussa. Potilaiden määrä sairaanhoidossa on kuitenkin kasvussa. Tällä hetkellä Tyksissä on 12 koronapotilasta hoidossa, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on maakunnassa 189,7 tapausta / 100 000 asukasta, kun se viikko sitten oli yli 200. Positiivisten osuus koronatesteistä on 4,9 prosenttia, kun se viikko sitten oli 5,6 prosenttia.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia suosituksiin tiistain kokouksessaan.

– Jotta saamme tartuntamäärät yhä alemmas, meidän täytyy noudattaa voimassa olevia suosituksia, käyttää maskia ja muistaa turvavälit. Toivomme, ettemme joutuisi kiristämään voimassa olevia suosituksia, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomen asukkaista jo melkein 70 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksen koronarokotetta. Yli 40 prosenttia varsinaissuomalaisista on saanut myös toisen annoksen rokotetta. Täysin rokotettu ihminen voi kuitenkin saada koronatartunnan.

Koronakoordinaatioryhmä korostaa, että oppilaiden ja opetushenkilökunnan tulisi kaikissa lähiopetustilanteissa käyttää maskia peruskoulun neljäsluokkalaisista alkaen.

Ryhmän mukaan opiskelijatapahtumia ei ole nyt viisasta järjestää ollenkaan. Opiskelijoiden rokotuskattavuus ei vielä ole turvallisella tasolla. Lisäksi on huomioitava ravintolarajoitukset ja AVI:n kokoontumisrajoitukset.

– Opiskelijabileiden aika ei ole nyt, Rintala sanoo.