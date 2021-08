Toisen rokotuksen aikaistaminen mahdolliseksi myös Turussa

Tehosterokotteen ajankohtaa voi aikaistaa Turussa 30.8. alkaen.

Koronatartuntojen määrän kasvu näyttää pysähtyneen Turussa. Kaupungissa on todettu edeltävän seitsemän vuorokauden aikana 238 koronavirustartuntaa.

Yleisimmät tartunnanlähteet ovat edelleen lähipiiri ja sama talous sekä ravintoloiden ja yökerhojen sisätilat. Myös ulkomailta tulee edelleen tartuntoja, jotka todetaan rajojen terveystarkastuksissa.

– Koronatartuntamäärät ovat olleet Turussa viime viikkoina voimakkaassa kasvussa, mutta nyt kasvu näyttää pysähtyneen. Seuraamme koko ajan tarkasti sairaalahoidon tarpeen kasvua, koska se on keskeinen mittari koronapandemian arvioinnissa, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Ulkotiloissa järjestettyihin yleisötapahtumiin ei ole liittynyt suuria määriä tartuntoja, yksittäisiä kylläkin.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 134 184 turkulaista (68,5 %) ja molemmat rokoteannokset 75 622 (38,7 %) turkulaista.

Kuluneen viikonlopun aikana erilaisissa pop up -tapahtumissa rokotettiin vajaat 700 lasta ja nuorta.

Kouluterveydenhuolto tarjoaa kaikille 12–15-vuotiaille turkulaisille koululaisille koronarokotukset lähiviikkojen aikana. Rokotuksia annetaan kouluilla sekä keskitetyissä toimipisteissä.

Uudet 2. koronarokotusajat sovitaan 16. elokuuta alkaen 8–10 viikon päähän.

– Valtakunnallisten suositusten mukaisesti 2. rokoteannokset olisi hyvä olla annettuna valtaosalle väestöstä lokakuussa. Nyt 1. annosten kysynnän vähentyessä Turussa on myös mahdollista ottaa aikaistettu rokotusväli käyttöön, Peltoniemi sanoo.

Rokotusajan 12 viikon päähän saaneet voivat aikaistaa omaa rokotusaikaansa kahdeksaan viikkoon 30.8. alkaen. Aiemmin annettuja rokotusaikoja ei voi vielä aikaistaa.

Turun kaupunki on päättänyt luopua tartuntojen altistuspaikkojen tiedottamisesta. Turku on Varsinais-Suomen tapaan leviämisvaiheessa, joten koronavirusta esiintyy laajasti ja näin ollen tartuntariski on iso kaikkialla kaupungissa. Poikkeuksellisen suurista altistustapauksista tiedotetaan edelleen erikseen.