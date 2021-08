Poliisi on saamassa esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jonka vahingot lasketaan miljoonissa euroissa.

Lounais-Suomen poliisi on saamassa valmiiksi esitutkinnan Turun Pansiontiellä viime vuoden lokakuussa tapahtuneessa teollisuushallin palossa.

Tutkinnanjohtaja Kristiina Kontio vahvistaa Ilta-Sanomille, että poliisilla on kolme epäiltyä.

– Tekonimike on yleisvaaran tuottamus, hän kertoo.

Yleisvaaran tuottamus tarkoittaa tuhotyötä tai terveyden vaarantamista, joka johtui huolimattomuudesta. Itse teko, jolla vaara aiheutettiin, voi olla huolimaton tai tahallinen.

Asia on etenemässä syyttäjälle mahdollisesti vielä kesän aikana.

– Asiasta on tarkoitus tiedottaa enemmän sitten, kun esitutkinta on valmis. Se on loppusilausta vaille valmis, eli puhutaan muutamasta viikosta, Kontio vahvistaa.

Musta savu teki taivaasta harmaan koko alueella.

Jälkisammutus kesti pitkään.

Tulipalo syttyi lokakuun 21. päivänä. Se tuhosi suurimman osan 6 000 neliön teollisuus- ja varastohallista ja sen sisällä olleet 5 000 rengasta. Vahingot nousevat miljooniin euroihin.

Tulipalo sai alkunsa lähellä olevasta Vahinkoautokeskuksesta. Palossa loukkaantui kaksi ihmistä.

Tuhoutunut rakennus oli lohduton näky.

Tulipalossa tuhoutui muun muassa 5000 autonrengasta.

Myös muutamia autoja tuhoutui kokonaan.

Kiinteistöä hallinnoivan Autopsi Oy:n omistaja Vesa Vaihinen kertoi Turun Sanomille lokakuussa, että työntekijällä oli käynyt vahinko, josta seurasi polttoainepalo.

Ensimmäisenä epäiltyjen määrästä kertoi Turun Sanomat.