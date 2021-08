Raisiolaiseen järveen syntyi keltainen paratiisi, joka ällistytti jopa kaiken nähneen Aarno Kasvin: ”Ei missään muualla Suomessa”

Haunisten altaan on vallannut keltainen lautta, joka on houkutellut paikalle sekä harvinaisia lintuja että bongareita.

Jos pitkällä urallaan tuhansia kasvilajikkeita nähnyt emerituspuutarhuri Aarno Kasvi innostuu, niin silloin ollaan hyvin todennäköisesti harvinaisuuden äärellä.

Kasvin on nyt saanut innostumaan Nymphoides deltata, tuttavallisemmin lammikki, joka myös keltalammikkina tunnetaan.

Emerituspuutarhuri Aarno Kasvi pitää laajaa lammikkikasvustoa äärimmäisen harvinaisena.

Vieraslajina Suomeen tulleen lammikin esiintyminen ei ole erikoinen asia, mutta sen kasvuston laajuus on. Kasvi vinkkaa, että Raision Haunisten altaalla on keltainen paratiisi kukkeimmillaan.

– Se lammikkikasvusto on Raision suurin nähtävyys tällä hetkellä! Siellä on tätä ihanaa vieraslajia hehtaarikaupalla. Se on aivan upea, kokenut puutarhuri hehkuttaa.

– Tämän täytyy olla Suomen suurin kasvusto, minä en ainakaan tiedä suurempaa.

Lammikki on vallannut Haunisten altaan matalat kohdat.

Kasvusto on houkutellut paikalle myös melko harvinaisen lintulajin.

– Siellä on liejukana, joka kävelee kasvuston päällä. Se on niin eksoottista, ettei missään muualla Suomessa ole tarjota tällaista, Kasvi sanoo.

Lammikin kukinta-aika on nyt parhaimmillaan, kun Haunisten altaan vesi on alhaalla. Se houkuttelee myös lintuja hakemaan ravintoa.

Lammikki levisi Haunisten altaaseen vuonna 2013. Ensimmäisen kerran kasvia tavattiin Suomessa edellisenä vuonna, samalta alueelta Littoistenjärvestä. Poistoyritykset eivät tuottaneet halutunlaista tulosta.

– Ei sitä enää saada pois Suomesta, Kasvi toteaa.

Lammikin kukat ovat keltaisia ja esiintyvät harvakseltaan.

Lammikki on tullut Suomeen Keski-Euroopasta.

Haunisten allas on vuonna 1973 rakennettu tekojärvi, joka on kooltaan 38 hehtaaria. Sitä käytettiin raakavesivarastona vuoteen 2012 saakka, mutta nykyään se on suosittu ulkoilu-alue. Tekojärven kiertää noin 3,5 km mittainen kävelyreitti. Etenkin korona-aikana altaalla on ollut kuhinaa.

Haunisten allas on suosittu ulkoilualue, josta löytyy muun muassa frisbeegolf-rata.

Viime aikoina paikalle on saapunut paljon väkeä kiikareiden kanssa.

– Aamulla kahdeksalta oli jo 10 autoa lintubongareita, ja kun lähdin, oli 15, Kasvi kertoo.

– Se on yksi Suomen mielenkiintoisimmista paikoista, ja siellä on niin kaunista, että tieto pitää jakaa muillekin, hän sanoo.