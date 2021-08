The Guardianin toimittaja kiersi Saariston rengastien ja vaikuttui.

Turun saaristossa on noin 20 000 saarta. Brittitoimittaja vieraili niistä 20:ssä ja oli myyty.

Hän hehkuttaa nyt pari vuotta vanhaa matkailukokemustaan arvostetussa ja saarivaltion luetuimmassa lehdessä The Guardianissa otsikolla ”Kaukana kaikesta”.

Toimittaja Tristan Parker kehuu artikkelissaan aluksi Suomen selviytymistä koronasta ja sitä, etteivät suomalaiset ole tehneet numeroa asiasta.

– Ehkäpä se liittyy suomalaisten vahvaan yhteyteen luonnon kanssa, siellä siellä ei ole tarvetta huutaa, hän pohdiskelee.

Parker kiersi matkallaan Saariston rengastien, joka on pituudeltaan noin 250 kilometriä ja yksi maakunnan suosituimmista matkakohteista. Viime kesänä pienen ja ison rengastien matkustajamäärä oli yhteenlaskettuna 53 000. Pyöräilijöitä kävi lähes 9 000.

Parker aloitti matkansa Turusta, jonka hän kuittaa maininnalla Aurajoesta ja muutamista hyvistä ravintoloista. Paraisilta maininnan saavat Art Bank ja sen Salvador Dalí -kokoelma sekä eksentrinen omistaja Ted Wallin.

Saariston rengastien varrelle osuu useita losseja.

Seuraavaksi hän siirtyi Nauvoon ja Seilin saarelle, jonka historialle on omistettu oma kappaleensa. Parker muistaa myös mainita, että viiden tunnin lauttamatka Utön saarelle on ilmainen.

– Kun saaren näkee kartalla, sen eristyneisyys pökerryttää. Mutta se on myös se asia, joka kiehtoo. En ole koskaan ollut näin irrallaan muusta maailmasta, hän kirjoittaa.

Utön jälkeen brittitoimittaja matkusti vielä Korppooseen ja sieltä Iniöön. Hän kertoo tehneensä siellä virheen.

– Menin saunaan, jossa tein brittiläisen mokan ja olin uimahousut jalassa. Saatuani pilkallisia katseita muilta kävijöiltä, riisuin shortsit ja tulin takaisin ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut, hän kertoo.

Toimittaja pääsi saunomaan Iniössä.

Parker päätti turneensa Taivassaloon, Naantaliin ja lopulta takaisin Turkuun. Lopuksi hän toteaa, että onneksi hänelle jäi vielä 19 980 saarta tutkittaviksi.

The Guardian ei ole ainoa, joka on halunnut Turun saariston saitilleen. Muun muassa National Geographic on raportoinut saariston ihmeistä.