Sääntö on voimassa tiistaista lähtien.

Maskipakko on voimassa myös Fölin vesibusseissa.

Turun seudun joukkoliikenne Föli palauttaa maskipakon busseihinsa heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi.

Jokaisen yli 12-vuotiaan matkustajan tulee tiistaista 10.8. alkaen käyttää kasvomaskia Fölin busseissa ja vesibusseissa matkustaessa, ellei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Sääntö koskee myös kuljettajia.

Matkustamista ruuhka-aikaan kehotetaan välttämään, mikäli matkojen tekeminen muuhun aikaan on mahdollista. Ruuhkaisinta Fölin liikenteessä on arkisin noin klo 7–8.30 ja 13–16.30.

– On valitettavaa, että maskipakkoon joudutaan palaamaan. Meillä jokaisella on kuitenkin suuri henkilökohtainen vastuu epidemian taltuttamisessa. Keväällä maskeja käytettiin kiitettävästi busseissa, ja nyt, kun maskeista on tullut kiinteä osa pandemian aikaista yhteiskuntaa, uskomme maskipakon tuovan vastaavan vaikutuksen tälläkin kertaa, suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa kertoo tiedotteessa.

Varsinais-Suomen koronatilanne on toiseksi huonoin Suomessa. THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku oli maanantaina 207 tapausta / 100 000 asukasta.

Fölissä oli käytössä maskipakko jo keväällä, mutta se muutettiin suositukseksi kesäkuussa, kun koronavirustilanne oli parempi.

Maskipakko on voimassa toistaiseksi.