Uhrit kertovat Turun Sanomille menettäneensä muistinsa jopa kuuden tunnin ajaksi.

Naantalilaisella tallilla epäillyn hyväksikäytön uhreiksi joutuneita tyttöjä on mahdollisesti huumattu, kertoo uhreja laajasti haastatellut Turun Sanomat.

Haastateltavilla on TS:n mukaan välähdyksenomaisia muistikuvia siitä, että tallia pitävä mies on maannut heidän päällään tai että pariskunta on ollut samassa sängyssä uhrin kanssa.

Muutama uhri on kertonut, että tallia pitävä mies oli antanut heille ”päänsärkylääkettä”, josta oli seurannut jopa kuuden tunnin tiedottomuus.

– Lääkkeen täytyi olla todella vahvaa. Koska en muista sen ottamisen jälkeisistä tapahtumista mitään, en osannut epäillä, että minuun olisi koskettu, yksi haastateltavista kuvaili Turun Sanomille.

– Tiedän, että mies on koskenut minuun tosi pahasti, toinen haastateltava kertoi.

Naantalissa sijaitsevaan talliin liittyvässä rikosepäilyjen vyyhdissä on jätetty lukuisia rikosilmoituksia. Epäillyt hyväksikäytöt ja pakkotyöhön rinnastettava käskyttäminen ovat jatkuneet vuosien ajan.

Omistajapariskunta, 1975 syntynyt mies ja ja 1979 syntynyt nainen, vangittiin toukokuun lopussa epäiltynä kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jotka ovat tapahtuneet Naantalissa vuosien 2013 ja 2016 välisenä aikana.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vapautti miehen tutkintavankeudesta kesäkuun puolivälissä. Hänet määrättiin tehostettuun matkustuskieltoon. Myös nainen vapautettiin tutkintavankeudesta.

Tapauksen tutkinta siirrettiin Lounais-Suomen poliisilta Sisä-Suomen poliisille sen jälkeen, kun Turun Sanomat väitti Lounais-Suomen poliisin käyttäneen virheellisesti siviilejä apunaan eläinsuojelun virkatehtävissä useiden vuosien ajan. Väitteet käsitellään poliisin mukaan valtakunnansyyttäjän toimistossa.