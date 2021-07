Ruma ja oikutteleva Turun funikulaari sai viharyöpyn – sitten tapahtui täyskäännös: ”Iski kultasuoneen”

Turun funikulaarista on tullut sekä kaupunkilaisten että ulkopaikkakuntalaisten suuri suosikki – vioista huolimatta.

Turun Kakolanmäkeen toukokuussa 2019 avautuneen funikulaarin eli rinnehissin matkaa ei voi mitenkään kutsua voittokuluksi.

Ensin kritiikkiä aiheuttivat sen rumaksi luonnehdittu ulkomuoto ja hinta (5,6 miljoonaa euroa) ja sitten jatkuvat ongelmat, jotka ovat sävyttäneet sen koko kaksivuotista taivalta.

Funikulaari täytti toukokuussa kaksi vuotta.

Funikulaarin kesä on sujunut jo tutuksi tulleeseen tapaan ailahtelevasti. Parhaimmillaankin se on toiminut vain kaksi viikkoa ilman vikoja, vaikka funikulaarissa tehdään tarkistus kerran viikossa.

– Siellä on tsekkilista, joka käydään läpi viikoittain. Tietyt tarkistukset tehdään joka aamu ja ilta, kun laite avataan ja suljetaan. Siten pyritään ennakoimaan vikoja, Turun kaupungin projektijohtaja Janne Laine kertoo.

Näin funikulaarin kesä on sujunut:

Suurin murheenkryyni ovat olleet ovet, joiden vikaan ei ole vieläkään keksitty vedenpitävää ratkaisua.

– Neuvottelemme edelleen valmistajan kanssa, mitä niille tehdään. Viimeiseen kuukauteen ei ole ollut ongelmia, mutta luotto ei ole kovin korkea. Aina, kun funikulaari on pysähtynyt, mietin, onko ovi taas hajonnut, Laine myöntää.

Täysin ennennäkemätön vika ilmaantui tänä kesänä rajakytkimeen, joka tarkkailee vaijeripainon asemaa.

– Kytkin laukesi, koska sen sisään muodostui kondensoitunutta vettä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun niin tapahtui. Eli uusiakin häiriöitä tulee. Heinäkuun alussa oli useita pysähdyksiä, mutta ne ilmeisesti liittyvät auringonpaisteeseen, joka on häirinnyt anturia. Sama vika oli viime kesänä samana ajankohtana.

Projektijohtaja Janne Laine avajaisissa toukokuussa 2019.

Hyvä uutinen on se, että laitteella on viiden vuoden takuu. Laitteen toimittaja tulee kerran vuodessa huoltamaan funikulaarin, ja he kävivät viimeksi helmikuussa. Yllättävän laakeriremontin pitäisi senkin kuulua takuun piiriin.

Turun liikennekeskus tiedottaa Twitterissä ahkerasti funikulaarin toiminnasta niin hyvässä kuin pahassa. Mielenkiintoista on, että etenkin vikatiedotukset keräävät aina huomattavan määrän tykkäyksiä ja jakoja. Yksittäisellä julkaisulla on ollut parhaimmillaan lähes 2 400 tykkäystä ja yli 200 jakoa.

– Kyllä niitä jaetaan, ja niihin tulee kaikennäköisiä vastauksia. Olen itsekin niitä lueskellut, Laine naurahtaa.

Näyttäisi, että turkulaiset ja ulkopaikkakuntalaisetkin ovat ottaneet funikulaarin omakseen sen kaikista vioista huolimatta.

Yksi kommentoija toteaa, että eihän kukaan kävisi Pisassakaan, jos torni olisi suorassa.

Toinen twiittaaja ilmoittaa, että hän seuraa Turun liikennekeskuksen tiliä ainoastaan funikulaarin vuoksi.

Palautetta on tullut useammaltakin ulkopaikkakuntalaiselta:

Funikulaarin temppuilu selvästi ilahduttaa ihmisiä sosiaalisessa mediassa:

Funikulaari on innoittanut somekansaa myös uusiin innovaatioihin. Kansalaiset ovat ehdottaneet muun muassa funikulaari-liveä, kesärauhan julistamista funikulaarista ja oman kopin rakentamista korjaajalle.

Turun liikennekeskus on osannut ottaa ilon irti tiukassakin paikassa. Kesäkuussa vian korjaantumisesta ilmoitettiin runomitassa:

– En tiedä, toivovatko ihmiset, että funikulaari pysähtyisi, että he pääsisivät twiittaamaan siitä. Ainakin se on puheenaihe, joka halutaan nähdä ja kokea, Laine pohtii.

– Instagramissa löytyy hashtagilla funikulaari noin 1 000 kuvaa. Se on ihan hyvä kahden vuoden saldoksi.

Huomionarvoista on, että myös lempinimellä ”jumikulaari” on löydettävissä somesta lukuisia kuvia.

Vikoja tai ei, funikulaari nauttii kansalaisten suurta suosiota myös livenä.

– Laskin tilastoista, että viime torstain ja maanantain välisenä aikana funikulaari liikkui 40 prosenttia aukioloajasta. Eli se menee käytännössä jatkuvasti ylös ja alas. Käyttö on valtaisaa, ja se näkyy. Lattian maali alkaa olla kulunut, Laine sanoo.

– Yksi Kakolan yrittäjä kertoi juuri, että heillä ovat olleet vuoden vilkkaimmat viikot. Ja kun olen ajellut funikulaarin ohi, laitteella on lähes koko ajan jonoa.

Funikulaari on poikinut myös erilaisia oheistuotteita. Funikulaari, tuttavallisemmin ”Funi”, seikkailee Kui Designin tiskiräteissä, postikorteissa, avaimenperissä ja julisteissa. Löytyypä netistä myös osoite funikulaari.fi, jossa kerrotaan ajantasaisesti sen liikkumisesta.

– En tiennyt, että joku on rekisteröinyt tällaisen osoitteen. Turun kaupungin se ei ole. Twitterissä on samanniminen tili, joten ehkä tässä on sama taho asialla, Laine sanoo.

Entä ovatko kaupungin edustajat jo turtuneet jatkuviin vikoihin vai vieläkö riittää uskoa funikulaarin ongelmattomaan tulevaisuuteen?

– Meidän täytyy uskoa, että se saadaan vielä kuntoon. Kyllähän se ärtymystä välillä nostaa, ja neuvotteluita käydään koko ajan Italian suuntaan. Välillä kirjeenvaihdossa tunnelma niin sanotusti nousee, mutta vielä ei ole tarvinnut opetella italiankielisiä kirosanoja, Laine sanoo.

– Täysin häiriöttömäksi sitä ei varmasti saada. Aina tulee olemaan jotain, niin kuin kaikissa teknisissä laitteissa, mutta pyrimme lisäämään sen luotettavuutta.

Laine uskoo, että funikulaariin enemmän ihastutaan kuin vihastutaan.

– Vaikka olisi arvostellut sen tarpeellisuutta tai kustannuksia, yleensä mielipide muuttuu, kun sillä käy ajamassa. Funikulaarilla on paikkansa siellä mäessä.

Mikäli rinnehissi puksuttaa tätä tahtia eteenpäin – vikoineen kaikkineen – iso rajapyykki voidaan saavuttaa vuonna 2024.

– Laskeskelin, että vuonna 2024 alussa sillä olisi menty kokonaismatkassa päiväntasaajan ympäri, mutta katsotaan miten käy, Laine sanoo.