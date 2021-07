Tulli paljasti laajan nuuskan levitystoiminnan Turussa – epäilty välttänyt veroja ja maksuja 117 000 euron edestä

Pääepäillyn kohdalla rikosta tutkitaan muun muassa törkeänä veropetoksena. Tämän puolisoa epäillään törkeästä rahanpesusta.

Tulli epäilee epäillyn hankkineen nuuskaa pääasiassa muilta henkilöiltä Suomessa ja myyneen sitä eteenpäin. Tiedotteessaan Tulli muistuttaa, että nuuskan ostaminen Suomessa on laissa kielletty. Kuvituskuva.

Tulli paljasti toukokuussa yli vuoden jatkuneen nuuskan levitystoiminnan Turun seudulla, Tulli kertoo tiedotteessaan.

Epäilty on hankkinut nuuskaa pääasiassa muilta henkilöiltä Suomessa ja myynyt sitä eteenpäin. Esitutkinnan kohteena on yhteensä noin 304 kiloa nuuskaa. Levitystoiminta on jatkunut vuodesta 2020.

Nuuskan lisäksi henkilön epäillään levittäneen myös yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältäviä suussa käytettäviä nikotiiniannospusseja, jotka ovat Suomessa reseptin vaativia lääkevalmisteita.

Henkilön epäillään välttäneen toiminnallaan valmisteveroja sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja yhteensä noin 117 000 euron edestä.

Epäilty otettiin kiinni toukokuussa 2021 kotietsinnän yhteydessä. Epäillyn henkilöauton takakontista takavarikoitiin noin 20 kiloa nuuskaa. Tämä oli vuokrannut itselleen nuuskan säilyttämistä varten autotalliosakkeen.

Tulli epäilee myös henkilön puolisoa rikoksesta. Puolison epäillään häivyttäneen rikoksella saadun rahan alkuperää ja käyttäneen niitä yhdessä pääepäillyn kanssa parin jokapäiväiseen elämiseen. Tulli epäilee puolison olleen tietoinen yhteiseen talouteen virranneiden nuuskanlevitysrahojen alkuperästä.

Pääepäillyn kohdalla Tulli on tutkinut rikosta muun muassa törkeänä veropetoksena ja puolison osalta törkeänä rahanpesuna.

Epäillyltä nuuskaa ostaneita henkilöitä on ollut ainakin 150. Ostajien osalta asiaa tutkitaan pääasiassa lievinä laittomina tuontitavaraan ryhtymisinä. Ostetut määrät ovat olleet kymmenestä nuuskapurkista yhdeksäänsataan nuuskapurkkiin.

Tulli on tehnyt esitutkinnan aikana yhteistyötä Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Tapauksen esitutkinta on kesken, ja se siirtyy syyteharkintaan syksyn 2021 aikana.