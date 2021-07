Vapaaottelija Makwan Amirkhania epäillään törkeästä kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta – liittyy kirjoitukseen Jethro Rostedtista

Epäiltyjen rikosten uhri on tunnettu kiinteistön­välittäjä ja tv-kasvo Jethro Rostedt sekä tämän poika.

Suomalaisen vapaaottelijan Makwan Amirkhanin some-kirjoittelu on edennyt Lounais-Suomen poliisin tutkittavaksi.

Amirkhani julkaisi Facebookissa päivityksen, jossa hän solvasi kovasanaisesti Rostedtia ja tämän poikaa.

Kirjoittelu liittyi Rostedtin omistamaan Studio-yökerhoon, joka sijaitsee Turussa. Yökerhossa syttyi viime viikonloppuna joukkotappelu.

Ensin Rostedt kirjoitti Facebookissa, että ulkomaalaistaustaiset ryhmät aiheuttivat joukkotappelun, johon ”mikään määrä järjestyksenvalvojia ei olisi riittänyt”.

Amirkhani piti Rostedtin kommentteja rasistisina.

”Hoida sun baari kuntoon tai vielä parempi ois jos vaan laittaisit luukun kiinni”, Amirkhani muun muassa kirjoitti osoittaen sanansa Rostedtille.

Amirkhani käytti päivityksessään vielä tätäkin kovempaa kieltä ja esitti Rostedtista hurjia väitteitä.

Päivitys poistettiin vain muutaman minuutin jälkeen, mutta sen sisältö lähti leviämään sosiaalisessa mediassa kuvakaappauksina.

Rostedt teki asiasta rikosilmoituksen, ja Lounais-Suomen poliisi päätti esitutkinnan aloittamisesta keskiviikkona. IS:n tietojen mukaan Amirkhania epäillään törkeästä kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta. Asianomistajina asiassa ovat Rostedt sekä tämän poika.

Päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kristiina Kontio ei ota kantaa epäillyn tai asianomistajien henkilöllisyyteen.

Hän kuitenkin kertoo, että julkisuudessa esillä olleesta some-kirjoittelusta on aloitettu esitutkinta.

– Julkisesti on esitetty sellaisia seikkoja asianomistajasta, mitkä sinällään ovat jo törkeitä väitteitä. Joukko, joka tätä julkaistua kirjoitusta on lukenut, on hyvin suuri. Nyt ei puhuta edes sadoista ihmisistä, vaan tuhansista ihmisistä, jotka ovat tämän kirjoituksen nähneet. Silloin katsomme, että törkeän rikoksen peruste on käsillä, Kontio kertoo.

Poliisi tutkii asian, vaikka kirjoitus poistettiin nopeasti.

– Kun sen lukemiseen on mahdollisuudet suurella joukolla, niin sillä ei ole periaatteessa merkitystä tässä vaiheessa, että se teksti on ollut siellä vain lyhyen aikaa. Se on julkaistu ja se on ollut potentiaalisesti hyvin suuren joukon nähtävillä.

Koska rikosepäily on törkeä, poliisi yrittää selvittää asian mahdollisimman nopeasti.