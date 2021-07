Varusmies Milla Arosen murhaaja etsintä­kuulutettu – poliisi: Vihjeitä olinpaikasta on jo tullut

Poliisi on etsintäkuuluttanut Milla Arosen murhasta tuomitun Jyri Niemisen.

Poliisi on etsintäkuuluttanut Milla Arosen murhasta elinkautiseen tuomitun 26-vuotiaan Jyri Kristian Niemisen. Tuomio annettiin Turun hovioikeudessa tämän viikon keskiviikkona.

Rikosseuraamuslaitos teki poliisille virka-apupyynnön sen jälkeen, kun vapaalla jalalla ollut Nieminen ei ilmoittautunut suorittamaan rangaistustaan. Nyt Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää yleisöltä apua tuomitun tavoittamiseksi.

Mahdolliset vihjetiedot Niemisen olinpaikasta voi toimittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 413 031.

– Yksi tapa tavoittaa etsintäkuulutettu on vihjeiden pyytäminen yleisöltä. Lisäksi meillä on omia toimenpiteitä, joita en voi kertoa julkisesti, sanoo rikostarkastaja Teemu Saukoniemi Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Niemisen etsintäkuulutuksesta kerrottiin perjantaiaamuna. Jo iltapäivään mennessä poliisi oli saanut vihjeitä miehen olinpaikkaan liittyen.

– Vihjeitä on tullut, mutta siihen, että millaisia, en pysty vielä julkisuudessa ottamaan kantaa, Saukoniemi sanoo.

Saukoniemen tämänhetkisen tiedon mukaan etsintäkuulutettua ei ole vielä tavoitettu.

Jyri Nieminen murhaoikeudenkäynnissä Turun hovioikeudessa toukokuussa 2021.

Rikosseuraamuslaitos pyytää poliisilta virka-apua herkästi, kun on kyseessä pidempi tuomio. Niemisen etsintäkuulutus on rikostarkastajan mukaan poikkeuksellinen siksi, että hänet on tuomittu elinkautiseen.

– Aika useinhan henkilö on silloin tutkintavankina.

Poliisilla ei ole sellaista tietoa, että etsintäkuulutetusta voisi olla erityistä vaaraa muille. Saukoniemi pyytää kuitenkin yleisöä ilmoittamaan mahdollisista havainnoista yllä mainittuihin kanaviin, eikä lähestymään etsintäkuulutettua itse.

Hovioikeus tuomitsi Niemisen keskiviikkona elinkautiseen vankeuteen Milla Arosen murhasta. Aiemmin käräjäoikeudessa hän oli saanut alle kolmen vuoden vankeustuomion muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

21-vuotias Milla Aronen katosi Somerolla kesken varusmiespalveluksen kesällä 2019. Hänen etsintöjään seurattiin julkisuudessa tarkasti, mutta ruumista ei koskaan löydetty.

Hovioikeuden mukaan Nieminen houkutteli entisen seurustelukumppaninsa yöaikaan ajelulle syrjäiselle metsäalueelle, jossa hän tappoi tämän. Sen jälkeen mies haki uhrin nimissä pikavippejä ja hävitti ruumiin tuntemattomaksi jääneellä tavalla.

Nieminen on myöntänyt tehneensä Aroselle väkivaltaa, aiheuttaneensa tämän kuoleman ja hävittäneensä ruumiin. Miehen kertoman mukaan hän löi uhria kerran kasvoihin, pakkasi ruumiin jätesäkeillä ja teipinpaloilla ja piilotti sen vanhempiensa pihapiirissä olevaan roskikseen.

Nieminen peitti kasvonsa oikeudessa.

Mies kiisti toimineensa suunnitelmallisesti ja tappaneensa Arosen tahallaan. Kertomansa mukaan hän menetti itsehillintänsä ja toimi suunnittelemattoman väkivaltaisesti.

Hovioikeus ei pitänyt miehen kertomusta uskottavana. Hovioikeus katsoi miehen syyllistyneen murhaan ja tuomitsi tämän elinkautiseen.