Suositusta paimiolaisesta uimapaikasta löytyi taas uusi haitallinen vieraslaji

Kiehkuravesirutto saattaa olla peräisin samasta akvaariosta kuin aiemmin tavattu aurinkoahven.

Paimion Ankkalammesta on löytynyt Suomessa aiemmin havaitsematon haitallinen vieraslajikasvi kiehkuravesirutto (Elodea nuttallii).

Pohjois-Amerikasta peräisin oleva uposlehtinen vesikasvi kuuluu EU:n vieraslajiluetteloon, eli se on säädetty haitalliseksi koko EU:n alueella.

– Vesiasiantuntija oli ollut tekemässä kartoituksia lammella ja kiinnittänyt huomiota erityyppiseen vesiruttokasviin, erikoistutkija Erja Huusela Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Kiehkuravesirutto on helppo sekoittaa kanadanvesiruttoon, jota tavataan Suomessa.

Kiehkuravesirutto voi vallata tilaa muilta vesikasveilta, huonontaa vedenlaatua ja siten aiheuttaa merkittäviä muutoksia vesistöjen eliöyhteisöissä. Ihmiselle siitä ei ole vaaraa.

Kasvi muistuttaa Suomessa vakiintuneena tavattavaa kanadanvesiruttoa (Elodea canadensis), joka on kansallisesti haitalliseksi säädetty vieraslaji. Lajeja on vaikea erottaa toisistaan, mutta ne eroavat erityisesti lehtien muodon perusteella.

Kiehkuravesiruttoa on jo esiintynyt Virossa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomen luonnosta lajia ei ole aiemmin havaittu.

Ankkalammella ja muissa lähialueen vesistöissä selvitetään heinäkuun aikana tarkemmin lajin esiintymistä.

– Nyt kartoitetaan, onko sitä muissa lammissa ja lähistöllä. Jos näyttää, ettei se ole täysin mahdoton tehtävä, kasvista pyritään pääsemään kokonaan eroon. Poistotoimenpiteitä suunnitellaan tarkemmin, kun tilannetta on kartoitettu, Huusela sanoo.

Kiehkuravesirutto leviää pienestäkin versonpätkästä ja voi valloittaa nopeasti uusia alueita. Uusista havainnoista voi ilmoittaa vieraslajit.fi-sivustolla kuvan kera.

Alueen vesistöjen virkistyskäyttäjiä pyydetäänkin kiinnittämään erityistä huomiota kasvinosien poistamiseen vesikulkuneuvoista tai rantaleluista lajin leviämisen estämiseksi.

Aurinkoahven on tullut Ankkalampeen todennäköisesti akvaariosta.

Uimapaikkana suositusta Ankkalammesta on tavattu myös akvaariokalana tunnettu aurinkoahven (Lepomis gibbosus), joka on EU:ssa haitalliseksi säädetty vieraslaji.

– Siitä on tehty havainto tämän vuoden puolella. Lammesta on poistettu ainakin yksi ahven, mutta niitä voi olla edelleen siellä. Sen takia tässä on vahva epäilys, että sekä vesirutto että aurinkoahven on joko tahallisesti tai tahattomasti siirretty lampeen akvaariosta.

Kiehkuravesiruton ja muidenkin haitallisten vieraslajien levittäminen on kiellettyä. Lajit voivat levitä pihalammesta esimerkiksi lintujen välityksellä.