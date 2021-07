Lähes 20 vuotta vanha idea Turun tuhoutumisesta toteutui vihdoin – tekijät vertaavat peliä elokuvaan

Koko perhe voi osallistua yhtä aikaa lisätyn todellisuuden avulla toteutettuun pakopeliin.

Kukapa ei haluaisi pelastaa Suomen Turkua, ja nyt se on mahdollista.

Turun kaupunginjohtaja puhuu huolestuneena padin ruudulla: Turun perustamiskirja on varastettu, ja koko kaupunki on vaarassa tuhoutua. Kohta ruudulle hyppää pahis, joka perustamiskirjan on vienyt.

Todellisuudessa ruudulla esiintyvät näyttelijät Valtteri Roiha ja Miska Kaukonen, jotka ovat esittäneet roolinsa vihreän taustan edessä ja jotka on ”leikattu” lisätyn todellisuuden (AR) avulla luotuun Pelasta Turku -pakopeliin. Näyttelijät ovat myös käsikirjoittaneet Turun kaupungin tuottaman pelin.

– Olemme puhuneet tällaisesta ekan kerran jo varmaan vuonna 2003, kun teimme Shakespearen koottuja teoksia ja olimme silloin Turun historian alkulähteillä. Heräsi ajatus, että miksi Turussa ei voisi olla DaVinci-koodimaista peliä, kun historia on täällä niin paljon läsnä, Kaukonen kertoo.

– Nyt, kun aika on tällainen, Valtsu (Roiha) kysyi, olisiko aika herätellä idea. Tekniikkakin antaa nykyään myöten tehdä tällaista.

Miljöössä seisovat näyttelijät Valtteri Roiha ja Miska Kaukonen, mutta ruudulla heidän seurassaan on pelin pääpahis.

Roiha otti maaliskuussa yhteyttä CTRL Reality Oy:hyn, joka vastaa pelin toteuttamisesta.

– Tällaista pakopeli-logiikalla toteutettua ulkoilmapeliä ei ole meidän tietääksemme aiemmin tehty Suomessa. Suomen Turku on tässäkin edelläkävijä, Roiha myhäilee.

– Koronalla oli siinä mielessä roolinsa, että tällaista ei varmaan olisi syntynyt, jos oltaisiin molemmat Miskan kanssa tehty normaaliduuneja.

Maksuton peli sijoittuu Tuomiokirkkopuiston ja Vanhan Suurtorin ympäristöön. Ensimmäinen ”hologrammiyhteys” Turun salaiseen palveluun tapahtuu Vanhalla Suutorilla Aurajoen puoleisessa päädyssä.

– Tässä ei ole kyse siitä, että kävellään puhelin kädessä ja katsotaan alas, vaan että katsotaan ylös ja ympärille. Toivottavasti turkulaiset alkavat tutkia tuttua ympäristöään ja historiallisia yksityiskohtia paremmin. Täällä on mielettömästi hienoja asioita, CTRL OY:n tuotepäällikkö Timo Korkalainen sanoo.

Kaupunginjohtaja pyytää hätääntyneenä apua pelin aloituspisteessä.

Koko perheelle suunnatun noin tunnin mittaisen pelin pähkinöitä ratkaistaessa tarvitaan tarkkaavaisuutta ja havainnointikykyä. Peli vaatii modernin puhelimen ja maksuttoman Tarina-sovelluksen, jonka voi ladata Google Playsta tai Apple App Storesta.

Lisättyä todellisuutta hyödyntävällä Pokémon Golla on yli 150 miljoonaa pelaajaa, ja se on suosittu myös Suomessa. Miksi turkulaisten ja turistien kannattaisi ennemmin pelastaa Turku kuin vangita pokemoneja?

– Pokémon Gossa maailmaa tuijotetaan näytöltä, kun taas tässä pelissä havainnoidaan myös ympäristöä. Se on perinteinen peli, mutta tämä on tarina eli vähän kuin katsoisi elokuvaa, tekijät kertovat.