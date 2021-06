Pressuhallin sisällä roihuaa kartonkijätettä Kaarinassa – paikalla jo 24 pelastuslaitoksen yksikköä

Pelastuslaitos sai hälytyksen kuuden jälkeen aamulla.

Kaarinassa syttyi keskiviikkonaamuna tulipalo. Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo syttyi energiajätteen käsittelylaitoksella Lakarintiellä.

Käsittelylaitoksella palaa pressuhallin sisällä olevaa kartonkijätettä.

Sammutustyöt ovat tällä hetkellä kesken.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello 6.17. Paikalla on 24 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kalustoa on paikalla paljon, koska halli, jossa jätteet ovat, on suuri.

Lisäksi hallin vieressä on toinen rakennus. Pelastuslaitokselta sanotaan, että toistaiseksi on aikaista arvioida, leviääkö palo viereiseen rakennukseen.

– Yritämme saada palon pysymään yhdessä pressuhallissa. Vielä ei uskalla luvata mitään, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Palosta syntyvä savu nousee suoraan ylöspäin eikä hallin lähellä ole asutusta. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että liikenteelle ei ole haittaa palon sammuttamisesta.