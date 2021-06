Poliisi julkaisi tuntomerkit. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Poliisi etsii Turussa kadonnutta 20-vuotiasta Kimi Korhosta. Korhonen katosi lauantaina 19.6. noin kello 12 Turun Pitkäkadulta, Paavo Nurmen stadionilta.

Hän on noin 175cm pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on päällään harmaapohjainen paita, jossa on isoja keltaisia kukkia, ja vihreät maastokuvioiset shortsit.

Kaikista havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.