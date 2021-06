Tavaratalo ja veneliike paloivat maan tasalle Kemiönsaaressa – yksi henkilö loukkaantui

Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä.

Varsinais-Suomen Kemiönsaaressa tuhoutui tulipalossa liikerakennus, jossa toimivat tavaratalo Hurrikaani ja veneliike. Ilmoitus palosta tuli tiistaina iltapäivällä kello 13.40.

Yksi henkilö loukkaantui palossa lievästi hengitettyään savua.

Päivystävä palomestari Sebastian Holm kertoo, että käytännössä koko rakennus tuhoutui palossa. Rakennuksen toinen pääty jäi osittain pystyyn.

Sammutustyöt ja raivaustyöt ovat käynnissä.

– Yksiköiden ja henkilöstön määrää on vähennetty, ja pari kaivinkonetta on apuna töissä. Käytännössä tällä hetkellä sammutellaan kyteviä pesäkkeitä, joita on siellä täällä, Holm kertoi ennen kello 21:tä tiistai-iltana.

Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.

Terveydelle vaarallisen savun vuoksi alueelle annettiin iltapäivällä vaaratiedote.

Veneliike Kemiönsaaren Venekeskuksen omistaja Ben Lindström kertoo STT:lle, että koko rakennus näyttää tuhoutuvan palossa. Lindströmin mukaan palo alkoi tavaratalo Hurrikaanin puolelta, joten venekeskuksen tavaraa ja veneitä ehdittiin siirtää turvaan ennen palon yltymistä.

– Ne ovat pitkin tonttia tässä nyt. Ei tiedä, mitä pitäisi keksiä nyt. Synkkä tilanne, Lindström kertoo.

Palosta muodostui runsasta savua rakennuksen ympäristöön.

– Pelastuslaitos kehottaa ihmisiä pysymään poissa alueelta ja sulkemaan ilmanvaihdot Kemiönsaaren keskustassa, Holm sanoi iltapäivällä.