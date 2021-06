Poliisi tutkii Turun sunnuntaista epäiltyä henkirikosta murhana ja murhan yrityksenä

Epäily tekijä on otettu kiinni.

Turussa sunnuntaina tapahtuneen epäillyn henkirikoksen tutkintaa jatketaan murhan ja murhan yrityksen tutkintana, kertoi Lounais-Suomen poliisi maanantaina. Teosta epäilty on poliisin mukaan alustavassa puhutuksessa myöntänyt tapahtumat pääpiirteittäin.

Poliisi sai sunnuntaina tehtävän Nummen kaupunginosassa sijaitsevaan yksityisasuntoon, mistä löytyi surmansa saanut mies ja vakavasti loukkaantunut nainen. He olivat poliisin mukaan iältään 30–40-vuotiaita.

Poliisi kertoo saaneensa epäillyn tekijän kiinni lähistöltä.

– Henkilöt ovat tuttuja toisilleen, joten kyse on heidän välisistä suhteistaan. Esitutkinnassa on alustavasti selvinnyt, että väkivallan syynä on henkilöiden välinen riita-asia, sanoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Paaer tiedotteessa.

Poliisin mukaan tapahtumista ei aiheutunut vaaraa sivullisille.