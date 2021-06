Määräpäivä siirtyi neljällä kuukaudella.

Lounais-Suomen poliisi on tiedottanut jatkavansa Turun Pernossa huhtikuussa tapahtuneiden henkirikosten esitutkintaa. Syytteen nostamiseen on haettu pidennystä.

– Tapauksen esitutkinta on edennyt hyvin, mutta tutkinta on laaja ja vaativa. Rikosepäily on poikkeuksellisen vakava. Tämän takia syytteen nostamiseen on haettu pidennystä, poliisi kommentoi tiedotteessa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on määräsi keskiviikkona uudeksi syytteen nostamisen määräpäiväksi 3. marraskuuta 2021. Aiempi määräpäivä oli 1. heinäkuuta.

Pernon murhien taustalla oli ystävien välinen riita pienestä rahasummasta – tämä kaikki kaksois­murhasta tiedetään nyt

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi epäillyn kouvolalaismiehen aiemmin todennäköisin syin epäiltynä kahdesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä. Epäilty on edelleen vangittuna.