Poliisi tekee esitutkintaa liittyen epäiltyihin tapahtumiin tallilla. Tutkinnan kestoa on vaikea arvioida sen laajuuden vuoksi.

Poliisi tekee parhaillaan esitutkintaa liittyen naantalilaisella tallilla paljastuneisiin hyväksikäyttöepäilyihin ja muihin epäiltyihin epäkohtiin.

Tapahtumat saivat alkunsa Turun Sanomien laajasta selvityksestä, jonka mukaan omistajapariskunta olisi hyväksikäyttänyt alaikäisiä tallityttöjä tallilla vuosikausia. Selvitys sisälsi myös väitteitä pakkotyöhön rinnastettavasta käskyttämisestä ja eläinten huonosta kohtelusta.

TS kertoi jutussaan rikosilmoituksia olevan neljä. Sen jälkeen niitä on tullut lisää.

Poliisi on vaitonainen rikosilmoitusten ja asiaan liittyvien henkilöiden tämänhetkisestä määrästä.

– Ne ovat selvittelyn alla. Kontaktoimme henkilöitä, joiden nimet ovat tulleet esiin. Avoin kysymys on se, mikä kenenkin rooli tässä on, tutkinnanjohtaja Petri Lamppu kertoo.

Hän ei osaa arvioida, milloin esitutkinta saadaan valmiiksi. On kuitenkin selvää, että näin laaja tutkinta vie aikaa.

– Meillä on kymmeniä nimiä, joita pitää selvitellä ja mikä heidän roolinsa on. Vaikka vaikuttaakin tällä hetkellä siltä, että he ovat todistajia, asia pitää silti selvittää. Siksi sitä (tutkinnan kestoa) on mahdotonta arvioida tässä kohtaa.

Tallin omistajapariskunta, 70-luvulla syntyneet nainen ja mies, vangittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa viime perjantaina. Molempia epäillään törkeistä lasten seksuaalisista hyväksikäytöistä vuosina 2013–2016.

Pariskunta vaikutti pitkään Turun eläinsuojeluyhdistyksessä. Mies oli mukana johtokunnassa, ja molemmat toimivat yhdistyksessä vapaaehtoisina. Talli on yhdistyksen omistamassa kiinteistössä.

Tesy on ilmoittanut lopettaneensa yhteistyön pariskunnan kanssa. Tallin vuokrasopimus ei kuitenkaan ole tällä hetkellä lain puitteissa purettavissa.