Suurin osa uusista tartunnoista tulee nyt ulkomailta.

Varsinais-Suomen alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että maakunta palaa kiihtymisvaiheeseen perjantaina, jos koronatilanne pysyy hyvänä.

Koordinaatioryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä on iloinen, että ensi kertaa viime loppusyksyn jälkeen yksikään leviämisvaiheen kriteeri ei enää täyty alueella.

– Otamme perjantaina 4. kesäkuuta käyttöön lievemmät suositukset, jos mitään notkahdusta ei siihen mennessä ilmene, Pietilä sanoo.

– Viestimme ennakoivalla päätöksellä sitä, että varsinaissuomalaisten arkea ja elinkeinoelämää halutaan avata viipymättä, kun epidemiatilanne sen sallii. Pyrimme parhaamme mukaan mahdollistamaan alkukesän juhlat, tapahtumat ja lomat.

Viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittama ilmaantuvuus alueella on 36,9. Testatuista henkilöistä alle kahdella prosentilla on todettu tartunta. Ryhmä pitää perusteltuna siirtyä kiihtymisvaiheeseen perjantaina, jolloin THL:n asettamat kiihtymisvaiheen kriteerit ovat täyttyneet viikon ajan.

Päätös merkitsee, että Lounais-Suomen aluehallintovirastolla on valmius tehdä kiihtymisvaiheen mukaiset päätökset koskien muun muassa yleisötilaisuuksia ja tapahtumia. Ravintolarajoitusten muutoksista päätetään valtioneuvoston asetuksella.

Brittimuunnos on edelleen merkittävin koronaviruksen muoto alueella. Intian muuntoviruksen osuus on lievässä kasvussa.

– Lähipiiristä saadut tartunnat ovat ilahduttavasti laskussa. Suurimmaksi tartunnan lähteeksi on noussut matkustaminen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Esa Rintala sanoo.

– Ulkomaille linkittyviä tartuntoja oli neljännes viime viikon uusista tapauksista. Suurin osa näistä todetaan ulkomailta tulevilla kausityöntekijöillä. Tartuntoja todetaan pääasiassa lentokentällä tehdyissä testeissä, mutta myös kolme vuorokautta saapumisen jälkeen.

Jo 70 prosenttia yli 50-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotteen. Rintala arvioi, että elokuun puoliväliin mennessä kaikki yli 16-vuotiaat olisi rokotettu kerran.

Tilaisuuksien henkilömäärien ylärajat ovat siis poistumassa perjantaina.

– Pääsääntönä on, että tarkan lukumäärän sijasta tärkeintä on järjestää tilaisuudet siten, että yli 10 hengen sisätilojen tilaisuuksissa ja yli 50 henkilön ulkotilojen tapahtumissa on voitava välttää lähikontaktit, Pietilä sanoo.

Suositus koskee sekä yleisö- että yksityistilaisuuksia.

Aikuisten joukkuelajeissa voidaan aloittaa ulkotiloissa tapahtuva ottelu- ja kilpailutoiminta sekä sisätiloissa tapahtuva yksilölajien kilpailutoiminta, jossa lähikontaktit voidaan välttää.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto lievensi alueen koronarajoituksia jo maanantaina. Avi linjasi, että alueen kuntien alueella voi 1.–16.6. järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin sisätiloissa osallistuu enintään 10 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöä. Edellytyksenä on se, että osallistujien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Ulkotiloissa yleisömäärää voidaan nostaa jakamalla yleisö lohkoihin tietyin reunaehdoin. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit ja tapahtumahenkilökunta sekä palvelut, kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat. Lisäksi käytössä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke.

Avi ei ole päivittänyt määräyksiään koronakoordinaatioryhmän linjauksen jälkeen.