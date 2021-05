Näin Naantalin hevostallin tapahtumien tutkinta lähti etenemään vauhdilla: TS:n selvitys, sitten poliisioperaatio – perjantaina vangittiin pariskunta törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä epäiltynä

Tällä viikolla nousi esiin naantalilaiseen hevostalliin liittyvä vyyhti, joka alkoi maanantaina Turun Sanomien julkaisemasta selvityksestä. Sitten käynnistyi poliisitutkinta ja perjantaina tallin omistajat vangittiin käräjäoikeudessa epäiltyinä törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Laajasti huomiota herättänyt tapahtumien sarja lähti maanantai-iltana liikkeelle Turun Sanomien julkaisemasta laajasta selvityksestä. Turun Sanomien mukaan jopa kymmeniä tyttöjä tai naisia olisi joutunut kaltoin kohdelluksi naantalilaisella hevostallilla.

TS:n laajan selvityksen mukaan omistajapariskunta olisi kohdellut tallilla käyneitä 12–20-vuotiaita tyttöjä ja naisia vuosien ajan systemaattisesti kaltoin.

TS:n tietojen mukaan uhreilla olisi teetetty töitä, jotka voitaisiin rinnastaa pakkotyöhön. TS:n tietojen mukaan tytöt ja naiset olisivat joutuneet lisäksi eriasteisten seksuaalisten tekojen kohteeksi. Rivojen puheiden lisäksi tyttöjä olisi tallilla puristeltu ja suudeltu. Uhrit eivät omien sanojensa mukaan uskaltaneet sanoa vastaan, sillä se olisi tarkoittanut lähtöpasseja tallilta.

Jutussa kerrottiin, että omistajista oli tehty TS:n mukaan ainakin kolme rikosilmoitusta.

Lounais-Suomen poliisi vahvisti tiistaina Twitterissä, että tapaukseen liittyen on jätetty muutama rikosilmoitus.

– Uutisoinnin myötä poliisille on tullut useita yhteydenottoja, joita selvitetään, poliisi twiittasi.

TS:n jutun julkaisun jälkeen yksi henkilö ilmoittautui uhriksi sosiaalisessa mediassa. Hän kertoo allekirjoittavansa jutun väitteet seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja että hänen kohdallaan hyväksikäyttöä kesti vuosia – siitä alkaen, kun hän oli 13-vuotias.

Hänen mukaansa asiaa on ollut vaikeaa lähteä viemään eteenpäin, vaikka niin olisi pitänyt tehdä. Henkilö kertoo odottaneensa asian paljastumista jo yli kymmenen vuotta.

Tiistaina illalla tallilla oli käynnissä poliisioperaatio, josta Turun Sanomat uutisoi ensimmäisenä. Poliisi teki kiinteistöllä kotietsintää ja pidätti hevostallia pyörittäneen pariskunnan.

– Tähänastisen selvitystyön myötä poliisi on saanut vahvistusta viime päivinä uutisoinnissa esitettyihin väitteisiin. Asiassa on kuultu useita asianomistajia, ja tapauksessa on selkeitä viitteitä muun muassa törkeisiin seksuaalirikoksiin, Lounais-Suomen poliisin lähettämässä tiedotteessa kirjoitettiin seuraavana päivänä.

Omistajapariskunnan naisosapuoli kiisti väitteet STT:lle tiistaina. Tallia edustava mies on puolestaan tehnyt häneen kohdistuneista väitteistä rikosilmoituksen perättömästä ilmiannosta.

Poliisin tuon hetkisen tiedon mukaan epäillyt väärinkäytökset ja epäillyt rikolliset teot ovat tapahtuneet useiden vuosien aikana.

– Pelon ja uhkailun takia uhrit eivät ole ilmoittaneet asiasta aiemmin poliisille, poliisin tiedotteessa kirjoitettiin.

Myös Ilta-Sanomille työskennellyt valokuvaaja kertoo joutuneensa tiistaina painostavaan tilanteeseen, kun hän oli kuvaamassa rikosepäilyn kohteena olevan tallin rakennuksia yleisellä tiellä. Paikalle tulleet miehet piirittivät hänet ja käskivät poistamaan juuri otetut kuvat kamerasta.

IS:lla ei ole tietoa siitä, liittyvätkö miehet hevostalliin tai pidätettyyn pariskuntaan.

Perjantaina hevostallia pyörittänyt pariskunta, 45-vuotias mies ja 41-vuotias nainen vangittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Heitä epäillään törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Syytteiden nostamisen määräaika on tämän vuoden syyskuussa.

IS:n tekemän selvityksen mukaan hevostallia pitäneellä pariskunnalla ei ole kotipaikkansa käräjäoikeudessa aikaisempia rikostuomioita. Sen sijaan naiselta ja mieheltä on haettu oikeusteitse lukuisia velkasaatavia.