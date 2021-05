Käsittelyn osapuolet ovat täysin eri linjoilla todisteiden pitävyydestä.

Viikon kestänyt Viking Sally -risteilijällä vuonna 1987 tapahtuneen henkirikoksen käsittely saatiin päätökseen perjantaina.

Päätöspäivänä kuultiin syyttäjän ja puolustuksen loppulausunnot. Etenkin puolustus puhui pitkään ja pyrki vielä kertaalleen kyseenalaistamaan kaikki käsittelyssä esitetyt todisteet. Puolustus on esittänyt vaihtoehtoisia tapahtumakulkuja koko oikeudenkäynnin ajan.

Syytetty, 52-vuotias tanskalaismies oli paikalla myös päätöspäivänä. Hän esiintyi edelleen itsevarmana ja antoi haastatteluja tanskalaismedialle käsittelyn jälkeen. Hän ei kuitenkaan halunnut sanoa mitään itse käsittelyssä, vaikka hänelle annettiin siihen mahdollisuus.

Syytetty ja asianajaja Martina Kronström saapuivat oikeuteen päätöspäivänä.

Syyttäjät ja puolustus olivat täysin eri linjoilla todisteiden pitävyydestä myös käsittelyn päätyttyä.

– Olen niin luottavainen kuin rikosasiassa voi ylipäänsä olla. Meidän mielestämme syyte jäi hyvinkin tyhjäksi, syytetyn suomalainen asianajaja Martina Kronström kommentoi.

Syyttäjän todistelun pääpointit ovat olleet syytetyn yksityiskohtaiset tiedot surma-aseesta sekä se, että tämä on tunnustanut surmat usealle henkilölle. Syytetyn ex-vaimo kieltäytyi todistamasta, joten myöskään hänen kuulusteluaan ei voitu käyttää todisteena oikeudenkäynnissä.

– Se ei ollut erityisen iso yllätys. Tässä olivat kuitenkin muuna todisteluna viestit (joissa syytetty kertoi tappaneensa), mikä oli keskeisin seikka, erikoissyyttäjä Heidi Röblom kertoi.

– Syyttäjän näkemyksen mukaan vastaaja on myöntänyt teon useammalle henkilölle. Selitykset siitä, miksi hän olisi näin tehnyt, jos hän ei olisi syyllinen, eivät ole uskottavia. Lisäksi hän on antanut yksityiskohtaista tietoa välineestä, joka syyttäjän näkemyksen mukaan on todennäköinen tekoväline (kuonavasara). Selitys tälle ei ole sekään näkemyksemme mukaan uskottava.

Puolustus piti loppuun asti kiinni siitä, että syytetyn kertomukset henkirikosten tekemisistä eivät olleet tunnustuksia.

– Syyttäjällä ei ole minkäänlaista näyttöä väitetylle tapahtumakululle, ja todistelu osoittaa toiseen suuntaan. Päämiehen kertomus on saanut tukea esitetystä todistelusta, ja teko on jäänyt näyttämättä. Toisenlaiset tapahtumakulut ovat mahdollisia, ja siksi häntä ei ole voida tuomita, Kronström määritteli.

Puolustus toi loppulausunnossa ilmi vihjeen, jonka he ovat saaneet tällä viikolla. Sen paikkaansa pitävyyttä tutkitaan parhaillaan.

– Vihjeessä kerrottiin verisestä miehestä, joka oli tullut sairaalaan ja kertonut olleensa laivalla. Hän oli sanonut toistuvasti: ”Kunpa sitä ei olisi tapahtunut”. Halusimme tämän esiin tuomalla osoittaa, että on myös muita mahdollisia tapahtumakulkuja, Kronström kertoi.

Syyttäjä suhtautuu uuteen vihjeeseen maltillisemmin.

– Sanotaanko, että vihjeitä on tullut 30 vuoden ajan, eikä tämä eroa niistä olennaisesti. Jos vastaajan syyttömyyden puolesta olisi tullut merkittävää uutta näyttöä, niin oikeudenkäyntiä ei varmasti olisi päätetty tänään.

Kaikki osapuolet myönsivät, että poikkeuksellinen oikeudenkäynti on ollut raskas rupeama.

– Silmänalusista varmaan näkee. Tämä on ollut hyvin raskas viikko, Kronström sanoi.

– Normaalisti pitkiä oikeudenkäyntejä ei istuta viittä päivää putkeen. Onhan tässä ollut töitä, eikä työpäivä koskaan pääty siihen, kun kävelee oikeussalista ulos, Röblom kommentoi.